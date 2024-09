"Dušan Tadić nije trebalo da odlazi": Vjetrović upozorava - Srbija ne smije da otpisuje najbolje

Reprezentacija Srbije je na velikoj prekretnici, a ovo je poruka Miroslava Vjetrovića

Izvor: MN Press/K1 televizija

Bivši fudbaler, a sada poznati fudbalski analitičar Miroslav Vjetrović rekao je za K1 televiziju da reprezentacija Srbije ne bi smjela da se unapred lišava usluga Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića.

Upitan za naredni meč “orlova”, protiv Švajcarske u Ligi nacija 12. oktobra u Leskovcu, on je rekao da je nacionalni tim u fazi kada igra isključivo sa ozbiljnim timovima, u najjačoj grupi Lige nacija.

"Dolazimo u fazu kada igramo protiv ozbiljnih reprezentacija. Biće to veliki test i vrlo zahtjevan za nas, ali se nadam da se ne plašimo igranja sa Švajcarcima kod kuće. Verujem da imamo dovoljno razloga i prilika da pobedimo. Španija će posle toga biti problem zbog kratkog vremena za pripremu, jer se utakmica igra nakon tri dana. Švajcarci su nas dobro 'zadužili', pa je vrijeme da im se odužimo. Ta utakmica će biti veliki ispit".

Osvrnuo se i na pojedine pozive selektoru da više ne poziva Mitrovića i Milinković-Savića, nakon što su pred minulo okupljanje javili da su povrijeđeni, a potom su snimljeni na treningu svog kluba u Saudijskoj Arabiji.

"Vlahović, Sergej i Mitrović su zaslužili da igraju u reprezentaciji i ne smemo ih otpisivati tako lako. Mitrović je mnogo doprinio reprezentaciji svojim golovima, dok Sergej ima specifičan stil igre, ali je i on pružio mnogo dobrih partija. Nemamo dovoljno kvalitetnih igrača da bismo se odrekli takvih igrača", rekao je Vjetrović.

On smatra da i da je kapiten Dušen Tadić trebalo da ostane u nacionalnom timu i da nije trebalo da se povlači. "Mislim da Tadić nije trebalo da odlazi. Svi ovi igrači su nam potrebni, jer nemamo mnogo boljih. Kosta Nedeljković je pokazao izvanredne sposobnosti; ako nastavi ovako, on će biti budućnost našeg fudbala”.

Posebno je naglasio Vjetrović da je atmosfera u nacionalnom timu sačuvana.

"Svjetsko i evropsko prvenstvo su se završili, a nismo imali svađe među igračima, što je ranije bilo uobičajeno kod nas. To je sjajno i veoma mi se dopada. Atmosfera je sačuvana, što je odlično. Bilo je nesuglasica sa selektorom, a Tadićeva izjava da je najbolji nije bila dobra za kolektiv. Međutim, reagovali su dobro na tu izjavu, a Dušan je potom objasnio da je bila pogrešno protumačena".

Što se tiče motivacije igrača, Vjetrović ukazuje na to javnost više smeta nego pomaže reprezentativcima.

"Igrači moraju da osjećaju pripadnost i ljubav prema reprezentaciji. Javnost im više smeta nego što im pomaže. Selektor mora da ih motiviše i pokaže da ima znanje i kvalitet. Piksi je bio veliko ime u našem fudbalu i trebao bi da im bude motivacija. Čini mi se da je to djelimično izgubljeno. Ne znam šta bi selektor mogao da uradi da vrati motivaciju i želju kod igrača. Klubovi takođe vrše pritisak na igrače da paze na svoju igru u reprezentaciji. Ako nemate motivaciju za svoju zemlju, možda ne biste trebali ni da igrate za reprezentaciju," objašnjava Vjetrović.

Takođe, on smatra da bi mladi igrači trebalo da dobiju prostor i u klubovima, koliko god to bilo teško ostvarivo. "Nije lako dati šansu toj djeci, ali klubovi naši moraju da im pruže... Sa strane ima puno sugestija i odluka, da neko mora da igra. Smeta mi to, jer se svi nešto bore za neka mjesta", dodao je Vjetrović.

Podsjetimo, reprezentacija Srbije počela je učešće u Ligi nacija borbeno izborenim remijem protiv Španije (0:0), a potom i glatkim porazom protiv Danske u Kopenhagenu (0:2).