"NIje htio da pokvari statistiku": Pešić poslije Grčke pričao o samo jednom igraču Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Svetislav Pešić je poslije pobjede nad Grčkom pohvalio svoj tim i prokomentarisao partiju Tristana Vukčevića.

Svetislav Pešić hvali Tristana Vukčevića Izvor: RTS/Prinrscreen

Srbija je savladala Grčku u prvom pripremnom meču koji smo mogli da gledamo pred Eurobasket, a selektor Svetislav Pešić je poslije susreta naglasio da je jako dobro počeo pripremni period. 

"Vrlo bitna utakmica za nas, nakon dana pripreme. Nismo krenuli dobro, prije svega u odbrani, nismo bili agresivni, nismo pravili faulove. U drugoj četvrtini smo pronašli ritam i ovo je način na koji treba da igramo. Naša igra mora da kreće iz odbrane, naravno da je i napad bitan, ali da bi igrao napad, treba ti lopta u rukama. Ako je želiš, moraš da igraš odbranu. Pobjednički tim je onaj koji kontroliše tranziciju, koji daje manje prilike protivniku. Večeras smo primili malo poena iz kontri, to je bio ključ naše pobjede", rekao je Pešić za "Mocart sport". 

Nije htio da priča mnogo o individualnom učinku, ali je pomenuo debitanta u nacionalnom timu Tristana Vukčevića. On je ostavio odličan utisak u prvoj četvrtini. 

"Vukčević je igrao dosta, bio je dobar, što da igra još pa da pokvari statistiku. Odbrana počinje od igrača na poziciji pet, odbrana počinje od igrača na poziciji jedan – tu moramo da se još povežemo. Moramo da vidimo da nam rezultat ne zavisi samo od napada i šuta, košarka počinje sa odbranom. Ovo je ekipa sa kojom sam već nekoliko godina i oni to znaju već sve i sami", zaključio je Pešić.

Aleksa jedva dočekao

Izvor: rts/printscreen

Poslije meča se oglasio i Aleksa Avramović. Upravo su njegovi poeni u finišu prekinuli opasnu seriju trojki rivala. Kako kaže, igralo mu se i jedva je čekao da obuče dres Srbije.

"Prava provjera, jedino mi je žao što nije igrao Janis i Toliupulos, međutim igrali smo pred njihovom publikom. Imali smo dobru provjeru da se uigramo, hvatamo sisteme, vazduh, idemo u dobrom pravcu. Pokazali smo dobru reakciju poslije prve dionice kada smo primili 26 poena. Oni su se na kraju vratili teškim šutevima, ali i na to smo igrali odbranu. Pritiskali smo ih, ali i oni nas. Kako bih rekao, igralo mi se. Nismo igrali dva-tri mjeseca, sve je to normalno. Idemo ka nečemu dobrome. Čekamo Vasu da se vrati, takođe i Smajilija i Trifu", dodao je Avramović.

Tagovi

orlovi Svetislav Pešić Tristan Vukčević Srbija prijateljska utakmica

