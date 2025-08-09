logo
Aleksa Avramović uvjeren da Srbija ide u dobrom smjeru: Podigli smo intenzitet, igrali agresivno

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selekcija Srbije je na krilima Nikole Jokića pobijedila Grčku rezultatom 76:66 na pripremnom turniru u Kipru.

Srbija pobijedila Grčku izjava Aleksa Avramović Izvor: EK/© MN press, all rights reserved

Ipak, jedan od junaka pobjede bio je Aleksa Avramović, koji je sa pet vezanih poena kad su se Grci približili razriješio sve dileme.

Ipak, vrijedi napomenuti da za Grke nije nastupio Janis Adetokumbo, što je i sam Avramović naglasio u izjavi poslije meča.

"Ozbiljan test za nas, šteta što protivnik nije bio u punom sastavu. Igrali su pred svojim navijačima, što im je dodatna prednost. Mi smo još u fazi uigravanja, pokušavamo da uhvatimo ritam, uspostavimo sistem igre, dišemo kao tim i mislim da idemo u pravom pravcu. Prva četvrtina nam nije bila na nivou, primili smo 26 poena, ali smo u naredne tri sveli rivala na po 13 poena, što govori o reakciji u odbrani. Podigli smo intenzitet, igrali agresivno, visoko pritisnuli, ali su i oni uzvratili istom mjerom", istakao je Avramović.

Novi košarkaš Dubaia je nahvalio rivala, napominjući da su fizički izuzetno jaka selekcija, koja spada u sam vrh evropske košarke.

"Bio je to fizički vrlo zahtijevan duel, ali to nas ne iznenađuje, znamo kakvi su Grci, čvrsti, borbeni, mentalno jaki. Uz nas i Litvance, spadaju u sam evropski vrh. Uvijek je zadovoljstvo igrati protiv njih, Grčka nam prija kao protivnik", zaključio je Avramović, a prenijeli srpski mediji.

(MONDO)

