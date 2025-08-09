Nikola Jokić prodavao somborske fore Grcima (VIDEO)

Nikola Jokić je na meču sa Grčkom pokazao kakva je klasa i da mu malo ko može parirati.

Nikola Jokić je dominirao u prvom poluvremenu pripremne utakmice Srbije protiv Grčke na prijateljskom turniru na Kipru. Srpski centar je u meču gdje nije bilo Jorgosa Papajanisa i Janisa Adetokumba radio bukvalno šta je htio.

Probao je Dinos Mitoglu sve kako bi ga zaustavio, ali protiv čuvenog "Sombor šafla" se nije moglo. Pogledajte kako je to izgledalo u prvom dijelu igre na Kipru:

Debitovao je na ovoj utakmici za Srbiju Tristan Vukčević i deo svojih poena je postigao na asistenciju trostrukog MVP-a NBA lige. U prvih 20 minuta meča Nikola Jokić je igrao 13 i po minuta, a za to vrijeme je postigao 10 poena, imao je 9 skokova, 3 asistencije i tome je dodao dvije lične greške.

To znači da je za poluvrijeme Jokiću falio samo jedan skok za dabl-dabl učinak, a pitanje je samo momenta kada će to ostvariti. Vidjećemo da li će sa asistencijama "pojuriti" i tripl-dabl.

