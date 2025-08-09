logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić prodavao somborske fore Grcima (VIDEO)

Nikola Jokić prodavao somborske fore Grcima (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Jokić je na meču sa Grčkom pokazao kakva je klasa i da mu malo ko može parirati.

nikola jokic se igrao sa grcima prodavao im fore Izvor: x/printscreen

Nikola Jokić je dominirao u prvom poluvremenu pripremne utakmice Srbije protiv Grčke na prijateljskom turniru na Kipru. Srpski centar je u meču gdje nije bilo Jorgosa Papajanisa i Janisa Adetokumba radio bukvalno šta je htio. 

Probao je Dinos Mitoglu sve kako bi ga zaustavio, ali protiv čuvenog "Sombor šafla" se nije moglo. Pogledajte kako je to izgledalo u prvom dijelu igre na Kipru:

Pogledajte

00:13
Nikola Jokić Sombor šafl
Izvor: Twitter
Izvor: Twitter

Debitovao je na ovoj utakmici za Srbiju Tristan Vukčević i deo svojih poena je postigao na asistenciju trostrukog MVP-a NBA lige. U prvih 20 minuta meča Nikola Jokić je igrao 13 i po minuta, a za to vrijeme je postigao 10 poena, imao je 9 skokova, 3 asistencije i tome je dodao dvije lične greške. 

To znači da je za poluvrijeme Jokiću falio samo jedan skok za dabl-dabl učinak, a pitanje je samo momenta kada će to ostvariti. Vidjećemo da li će sa asistencijama "pojuriti" i tripl-dabl. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:26
Debi Tristana Vukčevića za Srbiju
Izvor: RTS/Printscreen
Izvor: RTS/Printscreen

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC