"Krv mi je srpska, hvala na ponudi": Tristan otkrio šta je rekao Grcima dok je čekao Pešićev poziv

Nekadašnji košarkaš Partizana Tristan Vukčević igraće za Srbiju u seniorskoj konkurenciji.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije priprema se za obaveze na Evropskom prvenstvu, gdje će izabranici Svetislava Pešića biti među prvim favoritima za osvajanje zlatne medalje. Na konačnom spisku igrača za turnir trebalo bi da bude mjesta i za Tristana Vukčevića, nekadašnjeg košarkaša Real Madrida i Partizana, koji je od ovog ljeta seniorski reprezentativac Srbije.

Košarkaš Vašingtona imao je ponudu reprezentacije Grčke da već ovog ljeta bude saigrač Janisa Adetokunba, ali je on to odbio - razlog je vrlo jednostavan, "srpska krv" koja mu teče venama. To je ispričao i grčkim medijima kojima je dao intervju tokom priprema košarkaške reprezentacije Srbije.

"Moja odluka da igram za srpsku reprezentaciju bila je prirodan sljed događaja. Želim da se zahvalim Košarkaškoj federaciji Grčke, predsjedniku gospodinu Lioliosu, treneru Spanulisu za koga imam neograničeno poštovanje, Nikosu Zisisu koji mi je dao vrlo dobru prezentaciju podataka i, naravno, na ponudi iz Grčke, ali moja krv je srpska. Moj otac je igrao 2003. godine u Stokholmu za srpsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu", rekao je Vukčević za grčki "Atletiko".

Tristanov otac Dušan svojevremeno je igrao za Crvenu zvezdu, a jedan dio internacionalne karijere proveo je i u Grčkoj. Svojevremeno je nastupao za Apolon Patras, kao košarkaš je dva mandata odradio u Olimpijakosu, a kasnije je bio i pomoćni trener Peristerija. Zato ne čudi što Vukčevići gaje ljubav prema Grčkoj!

"Ja, moj otac i cijela moja porodica imamo ogromnu zahvalnost prema Grčkoj i Grcima. To što sam odlučio da igram za Srbiju ne umanjuje našu ljubav prema Grčkoj, niti to što Grčku doživljavamo kao našu drugu domovinu i drugi dom", rekao je Vukčević, a zatim se osvrnuo na predstojeće obaveze u nacionalnom timu: "Jesmo favoriti, ali Grčka sa Janisom i ostalim momcima je za mene među favoritima."

Podsjećamo, Tristan Vukčević je ponikao u Real Madridu, a zatim je bio član Partizana. Iz Beograda se odselio za SAD, a trenutno u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu igra za Vašington. Zbog svog porijekla imao je pravo da bira između nekoliko evropskih država, među kojima je i Španija, ali je odabrao da brani boje srpske reprezentacije.