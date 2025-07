Otkriveno još jedno ime na spisku selektora Svetislava Pešića

Tristan Vukčević biće sigurno jedno od imena selektora Svetislava Pešića na širem spisku pred Eurobasket. Bio je na utakmici Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina.

Reprezentacija Srbije počinje pripreme za Evropsko prvenstvo u ponedjeljak i tada će selektor Svetislav Pešić da saopšti širi spisak. Ono što se sigurno zna jeste da to neće biti konačnih 12 imena već mnogo veća lista igrača koji će da treniraju i da konkurišu za tim i nije isključeno da bude i preko 20 imena tu.

Biće tu kapiten Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić, Nikola Jović, Vanja Marinković, Vasa Micić, ali i neki mlađi igrači poput Nikole Đurišića i Nikole Topića. Sada je otkriveno i još jedno ime koje će se naći na tom spisku - Tristan Vukčević.

Nekadašnji igrač Partizana koji je nedavno potpisao ugovor sa Vašingtonom, biće na spisku selektora Pešića. To je postalo jasno pošto se pojavio na utakmici reprezentacije Srbije do 18 godina u beogradskoj Areni. Gledao je ubjedljivu pobjedu mlađih sunarodnika protiv Grčke i sjedio je relativno blizu selektora koji je takođe bio na utakmici. Tu je bio i Nikola Jović koji je ambasador šampionata.

Srbija ga otela Grcima

Tristan Vukčević mogao je da igra i za reprezentaciju Grčke, ali je prelomio i riješio da nosi dres "orlova". Potvrdio je to i on sam nedavno i to je bio takođe jedan od signala da će se naći na Pešićevom spisku.

I sam selektor je prije nekoliko mjeseci potvrdio da se čuo sa Vukčevićem i da su "razgovori bili dobri", a tada je naglasio i da "KSS nikoga neće da primorava da igra za reprezentaciju" što se vjerovatno odnosilo više na slučaj Andreja Stojakovića, sina Peđe Stojakovića koji je sve dalje od dresa Srbije.

