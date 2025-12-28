Dramatična scena na Afričkom kupu acija: Golman se srušio usred utakmice

Golman Sudana se srušio kada mu je pozlilo usred utakmice, a onda je dobio dozvolu da ostane i nastavi meč.

Izvor: ourAfricanFooty

Golman reprezentacije Sudana Monged Elnil pao je u nesvijest na utakmici Kupa afričkih nacija protiv Ekvatorijalne Gvineje u Kazablanki. Srušio se dok je igra bila na drugom dijelu terena, poslije čega je ušao ljekar, pregledao ga i procijenio da može da ostane u igri.

Poslije oko pet minuta pauze, Elnik je stao i meč je mogao da bude nastavljen, a on je branio bez problema do kraja utakmice.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Elnik ima 28 godina, rođen je u Kartumu i nastupio je osam puta za svoju zemlju. Igra za El Merijek iz Južnog Sudana, a prethodno je igrao za Hilal Alsahil iz Sudana.

Pogledajte tu situaciju utakmice 2. kola Kupa afričkih nacija, u kojoj je Sudan pobijedio 1:0 i osvojio prva tri boda na tabeli Grupe E, na kojoj su trenutno u vrhu Alžir i Burkina Faso sa po tri osvojena poena.