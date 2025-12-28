Olimpijakos baš "zagrizao" za Tajrika Džonsa: Centar Partizana sve bliži Pireju

Košarkaš Partizana Tajrik Džouns je sve bliži prelasku u Olimpijakos. Grci su spremni na veliki ustupak, samo da centar crno-bijelih pređe u atinski klub.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan nalazi se na raskrsnici, od odlaska Željka Obradovića uslijedilo je mnogo promjena, a sada se sve glasnije govori i o odlasku centra Tajrika Džounsa. Za igrača koji je u Humsku stigao prošlog ljeta raspituje se Olimpijakos, kako grčki mediji javljaju, on je sve bliži dolasku u crveno-bijelu ekipu dok je u sve većem sukobu sa nezadovoljnim navijačima.

Prema tamošnjim izvorima, braća Angelopulos, Panajotis i Jorgos, imaju ogromnu želju da dovedu Amerikanca i pristaće na niz ustupaka, pa i na to da u Partizan pošalju rezervnog beka Olimpijakosa, Amerikanca Sejbena Lija.

Olimpijakos i dalje insistira na tome da ojača centarsku liniju, a slučaj "Tajrik Džouns" intenzivno se prati. Kako javlja "Sport24", preduzeti su konkretni koraci kako bi američki centar obukao dres Olimpijakosa. Džouns se smatra igračem koji je dio slagalice neophodne da ekipa Jorgosa Barcokasa zablista u Evroligi i eventualno ponovo postane šampion.

"Braća Angelopulos spremna na sve da ga dovedu"

Prema pisanju istog medija, Tajrik je košarkaš koji posljednje dvije godine privlači mnogo pažnje na evropskoj sceni, a sada su poznati i detalji koraka koje je Olimpijakos preduzeo kako bi u svoj tim doveo igrača o kojem se toliko govori. "Panajotis i Jorgos Angelopulos, vlasnici Olimpijakosa, odlučili su da učine sve kako bi se tim pojačao, pa se stvari ubrzano odvijaju", stoji u tekstu.

Braća Angelopulos, vlasnici Olimpijakosa, ubrzano rade na tome da se dogovore finansijski uslovi i trajanje saradnje, ali se naglašava da je to pitanje i dalje otvoreno. Paralelno s tim, vode se pregovori i sa Partizanom kako bi se postigao dogovor o prelasku centra crno-bijelih. Preciznije, kako da se dogodi raskid saradnje sa Tajrikom, kao opcija koja sve češće izlazi u prvi plan.

Olimpijakos spremio i kontraponudu

Postoji i opcija da crno-bijeli ne ostanu sa igračem manje, već da transfer ispadne koristan i za tim Đoana Penjaroje. Tako bi u Partizan mogao da stigne još jedan bek, Amerikanac Sejben Li, koji je član Olimpijakosa od 2024, kada je eksplodirao u Beogradu, pa preko Makabija stigao u Pirej.

"Nije isključeno da se na pregovaračkom stolu pojavi i ime Sejbena Lija, pošto je taj bek interesantan Partizanu i mogao bi da posluži kao poluga u pregovorima između uključenih strana", navodi se u tekstu.

Partizan igra meč u ABA ligi protiv Splita u 12. kolu regionalnog takmičenja u nedjelju od 19.30 sati, a naredni meč u Evroligi očekuje ih protiv Valensije 30. decembra u 20.30 časova. Tajrik Džouns ove sezone u 16 utakmica u Evroligi bilježi u prosjeku 10,8 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte.

Bonus video:

Pogledajte 01:08 Tajrik Dzouns izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)