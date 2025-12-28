Bio najskuplji centarfor u istoriji, sad ga hapse i sude: Endiju Kerolu prijeti kazna od pet godina zatvora

Poznati napadač Endi Kerol prolazi kroz dramatične trenutke.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Bivši engleski napadač Endi Kerol optužen je za kršenje zabrane prilaska i rečeno mu je da se pojavi pred sudom u utorak.

Kerol, koji je devet puta nastupio za reprezentaciju Engleske i igrao za Njukasl i Liverpul, uhapšen je u aprilu nakon što je navodno počinio prekršaj prethodnog mjeseca.

Portparol policije Eseksa potvrdio da je Kerol napravio djelo koje mu se stavlja na teret.

"Jedan muškarac je optužen za kršenje zabrane prilaska. Endrju Kerol (36) iz Epinga uhapšen je 27. aprila, a navodni prekršaji odnose se na incident iz marta ove godine. Treba da se pojavi pred Prekršajnim sudom u Čelmsfordu 30. decembra", prenio je Bi-Bi-Si.

Liverpul ga platio 41 milion evra

Kerol je svojevremeno bio najskuplje plaćeni britanski napadač u istoriji, jer ga je Liverpul u januaru 2011. platio Njukaslu tada rekordnih 35 miliona funti, odnosno 41 milion evra. Tokom karijere igrao i za Vest Hem, Reding i Vest Bromič Albion. Nakon perioda provedenog u Francuskoj, gdje je nastupao za Amijen i Bordo, u julu je potpisao ugovor sa klubom Dagenam i Redbridž, koji se takmiči u Nacionalnoj ligi Jug.

Zabrana prilaska je sudska mjera u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja se obično izriče kako bi se spriječilo da jedna osoba kontaktira drugu. Kazne za kršenje ove zabrane kreću se od novčane kazne pa sve do, u najtežim slučajevima, zatvorske kazne u trajanju do pet godina.

Kako je uhapšen?

Engleski mediji tada su pisali da je Kerol bio uhapšen na aerodromu, pred drugim putnicima, nakon pokušaja da sleti u Veliku Britaniju. "Možete zamisliti kakvo je to bilo iznenađenje za putnike na aerodromu kada su vidjeli da priča sa pripadnicima policije na pasoškoj kontroli. Već su ga mnogi prepoznali do tog trenutka, pa nije sve proteklo baš anonimno. Igrao je za Englesku i u Premijer ligi i izazvao je veliku pažnju", pisao je tada "San"

"Djelovalo je da je nastao problem sa njegovim pasošem na kontroli, poslije čega je pozvana policija. Ispitivali su ga kratko vrijeme, pa ga je odvela policija".

