Bio najskuplji Englez ikada, a sad ide u četvrtu ligu: Kafanske tuče, žene i alkohol mu došli glave!

Endi Kerol je trebalo da bude predvodnik Engleske, a sa 35 je stigao do četvrte lige.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Endi Kerol će u četvrtu ligu! Nekada jedan od najskupljih igrača Premijer lige ovu sezonu je počeo u francuskom Amijenu, što je mnoge šokiralo, ali sada se odlučio na još neočekivaniji korak. On će preći u Bordo koji je zbog finansijskih problema prebačen u četvrtu ligu, tako da će igrati za ovog francuskog velikana u nižim rangovima.

Nekadašnji napadač Njukasla koji je 2010. prešao u Liverpul za tada velikih 35.000.000 funti prošlu sezonu proveo je u Amijenu gdje je postigao četiri gola na 31 meču. On je u Njukaslu na početku karijere rešetao, ali je onda od dolaska u Liverpul pao u formi, ispao iz reprezentacije Engleske, igrao je za Vest Hem, Reding i Vest Bromvič Albion i sada sa 35 godina ide da uživa u fudbalu u Bordou.

Kako je nedavno rekao, prija mu u Francuskoj gdje nije superzvijezda. Kaže da može da ode u kafić ili pekaru, a da ga niko ne zaustavlja, a napadač koji je sa transferom u Liverpul svojevremeno bio najskuplji britanski fudbaler vjerovatno nije ostvario karijeru kakva se očekivala zbog preke naravi i brojnih skandala.

JURILI GA PLJAČKAŠI, ON SE TUKAO PO KAFANAMA!

Izvor: Profimedia

Još 2008. godine Kerola je policija uhapsila u Njukaslu, a onda ge 2009. morao na sud zbog tuče u kafani. Tada je optužen da je u kafanskoj tuči razbio kriglu u lice jednom čovjeku, priznao je krivicu i morao je da plati kaznu. Dok je igrao za U19 reprezentaciju Engleske izbačen je iz tima zbog nediscipline, a 2010. je u Njukaslu na treningu u tuči polomio vilicu saigraču Stivenu Tejloru. Nije ni Kerol dobro prošao pošto je polomio ruku.

U oktobru iste godine je morao da se preseli kod kapitena Njukasla Kevina Nolana pošto je optužen za napad na tadašnju djevojku, a kada je to uradio neko mu je zapalio automobil ispred Nolanove kuće. Tadašnji selektor Engleske Fabio Kapelo ga je optužio da previše pije i nije želio da ga zove u nacionalni tim, a 2016. godine je učestovao u pravoj filmskoj trci po ulicama Eseksa. Tada su ga dvojica pljačkaša na motorima napala, htjeli su da ga orobe i uperili su čak i pištolje u njega, ali je on uspio da im pobjegne. Ipak, sa ovakvim stilom života nije ni čudo što je stigao do četvrte lige sa 35 godina.