"Zbog tog meča sa Đokovićem sam postao bolji igrač": Alkaraz pred kamerama priznao, od tada je sve krenulo

Karlos Alkaraz je poslije pobjede protiv Sinera pričao i o Novaku Đokoviću. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa./

Karlos Alkaraz osvojio je petu grend slem titulu u karijeri, drugu uzastopnu na Rolan Garosu. Poslije neverovatnog meča od pet i po sati uspio je da napravi veliki preokret protiv Janika Sinera - 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Nije skidao osmijeh sa lica kada je došao pred novinare.

"Ovo je bio najuzbudljiviji meč koji sam ikada odigrao, bez ikakve sumnje. Meč je imao sve, veoma dobre i veoma loše momente. Srećan sam i ponosan zbog načina na koji sam se nosio sa svim. Prvi meč u kom sam se vratio od dva seta zaostatka, nema boljeg načina za to nego finale grend slema."

Spomenuli su mu neke istorijske mečeve iz prošlosti, doduše novinar je "zaboravio" da spomene tu meč Đokovića i Federera sa Vimbldona 2019, ali jeste meč sa Vimbldona 2008. godine kada je Rafa uspio da nadoknadi dva seta minusa i pobijedi Federera u finalu.

"Iskreno, ako ljudi naš meč stave u tu priču, to je velika čast za mene. Ne znam da li je na istom nivou kao ti mečevi koje ste spomenuli, oni čine istoriju tenisa i sporta, ostavljam ljudima da pričaju o tome. Za njih su možda slični, za mene, koji shvatam koliko su ti mečevi bitni za istoriju tenisa, ne znam da li su u istoj rečenici. Lijepo je što je naš meč u istoriji Rolan Garosa i grend slemova, neka ljudi komentarišu."

Kako je spasio tri meč lopte?

Siner je imao vođstvo od 2:0 u setovima i odmah je napravio brejk na početku trećeg. Karlosa su odmah pitali kako je uspio da se vrati iz toga.

"Morao sam da se borim sve vrijeme, da vjerujem u sebe, osjetio sam da je sve na njegovoj strani početkom trećeg seta, da će da dolazi do vinera, da ne pravi greške, tako sam se osjećao početkom trećeg seta. Pokušao sam da sklonim te misli iz glave, da se borim. Publika je bila veoma važna za mene, bili su sjajni. Bilo je dijelova publike koji su mi mnogo pomogli, bez njih bi bilo nemoguće vratiti se. Sebi uvijek ponavljam da moram da vjerujem i da se tako ponašam bez obzira na rezultat, da se ne plašim grešaka. Nisam sumnjao u sebe ni u jednom momentu. Borio sam se i zato sam i igrao najbolji tenis u ključnim situacijama."

Tvrdi da nije gubio vjeru ni kada je Siner imao tri uzastopne meč lopte da sve riješi u četvrtom setu.

"Da, apsolutno sam vjerovao. Meč nije gotov dok protivnik ne osvoji posljednji poen. Bio sam na poen od poraza, ali su se mnogo puta ljudi vraćali sa meč lopte i u finalima slemova i drugim mečevima, htio sam i ja da budem jedan od tih koji će da spasi meč loptu i da osvoji slem. Nikada u sebe nisam sumnjao, čak i kada sam spasavao meč lopte. Išao sam poen po poen, tako sam spasao gem i vjerovao sam u sebe. Kod te tri meč lopte, spasio sam ih, ali nisu bili neki nevjerovatni poeni, kao što su bili u nekim drugim trenucima. Neki momenti meča bili su nerealni zaista, bilo je trenutaka u kojima je on pogađao nevjerovatne udarce, djelovalo je da ne može da promaši. Uživao sam u nekim dijelovima meča, vidoo sam da je i publika uživala."

"Grčevi protiv Novaka? Drago mi je što se to desilo"

Podsjetili su novinari Karlosa da je 2023. godine protiv Novaka u polufinalu Rolan Garosa imao grčeve.

"Istina je da sam uvijek pričao da uvijek učim iz različitih situacija, i loših i dobrih. Ta partija i poraz od Đokovića su mi pomogli da mnogo naučim i da se vratim mnogo jači u narednim godinama. Danas mi je drago što sam preživio to protiv njega. Zahvaljujući tom momentu uz mnoge druge sam postao igrač kakav sam danas. Što se pobjede od prošle godine tiče, znači mi isto kao i ova. Imao sam dobre momente. Svakoj sam pristupio na svoj neki način, ali je prelijep osjećaj."

Zanimljivo je da je peti grend slem u karijeri osvojio baš kada i Nadal...

"Moram da shvatim tek da sam uspio da uradim to, to je prvi korak, slučajnost da peti slem osvojim kad i Rafa, rekao bih da je sudbina. Ostaće to zauvijek sa mnom, Rafa je moj idol, inspiracija, to je velika čast. Nadam se da neću da se zaustavim na tome. Uvijek kažem da u komplikovanim momentima moraš da pokažeš najbolje od sebe, to su radili najveći šampioni kroz cijelu karijeru, najveće legende, u najtežim momentima su pokazivali svoje najbolje lice, hoću da budem jedan od njih. U tim trenucima pokazuješ najbolju verziju sebe. Nisam gledao na tu plaketu, ali sam pomislio na to i na Nadala. On ima taj pobjednički duh, to je nešto što sam i ja morao da radim."

Ovo je bio 12. meč Sinera i Alkaraza i osma pobjeda Španca, pa je medije zanimalo i da li će ovaj meč da bude prekretnica u njihovim okršajima.

"Svaki meč koji igram protiv njega je važan, prvi slem u finalu slema, nadam se da nije posljednji. Svaki put kada se takmičimo, podignemo nivo igre. Ako hoćete da osvojite slem, morate da pobijedite najbolje, lijepo je kada to bude u finalu. Neće da bude prekretnica, jer sam siguran da će on da se vrati jači u sljedećem meču. Uradiće domaći, ja ću pokušati da naučim iz ovoga takođe kako da budem bolji i kako taktički da mu naštetim. Ponavljam, neću zauvijek da ga pobjeđujem, to je očigledno. Moram da učim iz naših mečeva i da se nadam da ću igrati još finala."

Na kraju je, u svom stilu, priznao da mu mnogo više prija kada mečeve dobija lakše, nego sa pet sati drame i pet setova.

"Više volim da pobjeđujem na tri odigrana seta, neću da lažem. Kada su situacije protiv vas, onda morate da se borite. To je finale grend slema, nije vrijeme da se umorite, nego da se borite, da nađete svoj momenat. Mislim da se tada stvaraju pravi šampioni, kako se nosite sa tim pritiskom, to su radili pravi šampioni tokom cijele karijere. Trudim se da se osjećam komforno pod pritiskom", zaključio je Alkaraz.

