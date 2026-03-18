Epilog koji niko nije očekivao: Dušan Vlahović potpisuje do 2028. godine

Autor Dragan Šutvić
Srpski fudbaler produžiće saradnju sa Juventusom, javlja "Tutosport".

Vlahović potpisuje ugovor sa Juventusom do ljeta 2028. godine

Srpski napadač Dušan Vlahović bio je već viđen na izlaznim vratima Juventusa, ali će doći do velikog preokreta. Kako javlja "Tutosport" ostale su još samo sitnice oko potpisivanja novog ugovora sa "starom damom".

Velikan iz Torina će tako prebrinuti veliku brigu, a još uvijek nije poznao pod kojim uslovima će saradnja biti produžena. Vlahović je jedan od najplaćenijih fudbalera u Sriji A i zaključno sa junom 2026. godine zarađuje 12 miliona evra po sezoni. Očekuje se da Srbin prihvati smanjenje plate, ali nema sumnje da će biti zadovoljan čim se odlučio na ovaj korak.

Dugo se spekulisalo da postoji neslaganje sa upravom, bilo je trzavica i sa navijačima, ali Dušan je očigledno spreman da nastavi svoju misiju u Torinu. Ove sezone je doživio ozbiljan peh, skoro četiri mjeseca nije igrao takmičarski fudbal, međutim, očekuje se da će se vratiti za vikend na utakmici sa Sasuolom.

Navodno su za njegove usluge bili zainteresovani Barselona, Bajern, Totenhem, Milan, ali očigledno nisu ponudli očekivane uslove.

Kako je prenio pomenuti italijanski medij, posljednje prepreke tiču se plate, bonusa i provizije za Vlahovićeve agente. Očekuje se da će tokom predstojeće reprezentativne pauze sve biti završeno. Navodno je na stolu ugovor do ljeta 2028. godine.

