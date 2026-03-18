logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kapiten vodio Radnik do polufinala: "Spremićemo se za Zrinjski, do tad da obavimo sve ligaške zadatke!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Danilo Teodorović postigao je dva gola u trijumfu nad Laktašima (4:0).

Danilo Teodorović postigao je dva gola u trijumfu nad Laktašima (4:0).

Fudbaleri Radnika posljednji su učesnici polufinala Kupa BiH.

Iako su revanš sa Laktašima dočekali uz dva gola minusa za Laktašima (2:0), igrači Duška Vraneševića su pred domaćom publikom trijumfovali nad rivalom rezultatom 4:0, predvođeni dvostrukim strijelcem Danilom Teodorovićem.

"Poslije teške utakmice na teškom terenu i u teškim uslovima, uspjeli smo da uradimo ono što je najbitnije, a to je da prođemo u polufinale Kupa. Uspjeli smo da nadoknadimo rezultatski zaostatak, u polufinalu nas čeka ekipa Zrinjskog za koju ćemo se dobro pripremiti, ali do tada idemo da obavimo sve zadatke u ligaškom dijelu", istakao je kapiten semberskog premijerligaša.

Mečevi polufinala igraju se 8. i 15. aprila, a prva utakmica igra se u Bijeljini. Drugi polufinalni par čine Velež i Sloga Meridian.

Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal Kup BiH FK Laktaši

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC