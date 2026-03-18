Kapiten vodio Radnik do polufinala: "Spremićemo se za Zrinjski, do tad da obavimo sve ligaške zadatke!"

Danilo Teodorović postigao je dva gola u trijumfu nad Laktašima (4:0).

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika posljednji su učesnici polufinala Kupa BiH.

Iako su revanš sa Laktašima dočekali uz dva gola minusa za Laktašima (2:0), igrači Duška Vraneševića su pred domaćom publikom trijumfovali nad rivalom rezultatom 4:0, predvođeni dvostrukim strijelcem Danilom Teodorovićem.

"Poslije teške utakmice na teškom terenu i u teškim uslovima, uspjeli smo da uradimo ono što je najbitnije, a to je da prođemo u polufinale Kupa. Uspjeli smo da nadoknadimo rezultatski zaostatak, u polufinalu nas čeka ekipa Zrinjskog za koju ćemo se dobro pripremiti, ali do tada idemo da obavimo sve zadatke u ligaškom dijelu", istakao je kapiten semberskog premijerligaša.

Mečevi polufinala igraju se 8. i 15. aprila, a prva utakmica igra se u Bijeljini. Drugi polufinalni par čine Velež i Sloga Meridian.

