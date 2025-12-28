logo
Novak Đoković ima novu opremu za Australijan open

Novak Đoković ima novu opremu za Australijan open

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Predstavljena je oprema u kojoj će Novak Đoković igrati na Australijan openu

oprema u kojoj novak djokovic igra na australijan openu Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković započinje još jednu profesionalnu sezonu, u ovoj za nama nije uspio da osvoji veliki turnir, ali Srbin ne odustaje. Sljedeća stanica i velika želja biće Australijan open na kojem će se naći od 12. januara, a publici će se predstaviti u zelenoj opremi.

Novak Đoković je kralj Australijan opena, a kako ima veliku želju da osvoji i 25. grend slem titulu naredni veliki turnir je prava prilika za to. Srbin je dosad 10 puta bio šampion, a ujedno je i rekorder prvog velikog turnira u sezoni. Nedavno je otkrivena i oprema u kojoj će Novak igrati u Australiji.

Naravno, u pitanju je brend Lakosta koji je već dugo sponzor Novaku Đokoviću. Ideja je da Novak igra u zelenoj majici i plavom šortsu, dok će imati i bijele patike. Novaka vrlo često viđamo u zelenoj kombinaciji, a možemo se prisjetiti i posljednjeg turnira - u Atini kad je stigao do 101. titule u karijeri i to baš u tamno zelenoj odjeći.

Prethodno su otkriveni i modeli u kojima će se na terenu pojaviti i dvojica mladih tenisera. Janik Siner koji će braniti titulu u Australiji igraće u žutoj majici brenda Najki, dok će za večernju kombinaciju imati tamno zelenu odjeću. S druge strane, od istog brenda, dobili smo potpuno drugačiju odjeću.

Španac Karlos Alkaraz ostao je dosljedan majici bez rukava, a opredijelio se i da nešto šarenije izdanje. Njegova majica i šorts biće usklađeni, a na njima će se naći tri boje, zelena, braon i bijela. Australijan open počinje 12. januara i na programu je do 1. februara.

Bonus video: 

Pogledajte

00:13
Novak Đoković čestita Božić
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

