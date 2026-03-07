Najpoznatiji Srbin u NFL ima novi tim

Defanzivni end Maks Krozbi pojačao je Baltimor, koji se odrekao dva pika prve runde da bi dobio momka kojem je baba Srpkinja iz Gusinja.

Izvor: Ian Maule / Getty images / Profimedia

Jedna od najvažnijih vijesti u svijetu američkog fudbala između dvije NFL sezone vezana je za momka koji je prethodnih godina često pričao o svom srpskom porijeklu. Američki sportista Maks Krozbi (28) čija majka ima porijeklo iz Srbije i Albanije trejdovan je u jednom od najvećih poslova koji su obavljeni pred početak nove takmičarske godine.

Dugogodišnji igrač Rejdersa, još iz perioda prije nego što se taj tim iz Ouklenda preselio u Las Vegas, karijeru će nastaviti u ekipi Baltimor Rejvensa. Biće to veoma važan posao za kompletnu ligu jer se tokom prethodnih nekoliko sezona Krozbi profilisao kao jedan od najboljih defanzivnih endova u NFL!

Izvor: Profimedia/Ethan Miller

Baltimor je odlučio da za Maksa Krozbija ponudi dva buduća pika - 14. pika sa drafta 2026. godine i pika prve runde sa drafta 2027. godine. To je jasan pokazatelj da Maksa Krozbija izuzetno cijene u Baltimoru, gde bi on trebalo da bude lider tima. Iako je svojevremeno bio tek 106. pik na draftu i izabran je tek u četvrtoj rundi, Maks je tokom prethodnih godina u NFL pokazao izuzetan kvalitet, pa se pred početak nove sezone nekoliko timova raspitivalo za uslove pod kojima bi mogli da ga dobiju.

Ispostavile se da je Baltimor jedini tim koji je spreman da žrtvuje pikove prve i druge runde na narednim draftovima, što je bila cijena koju tim iz Las Vegasa želi da im neko "plati" za momka koji ima srpsko porijeklo. Na kraju su uspjeli u svojoj namjeri, pa će oko dvojice igrača koje tek treba da izaberu moći da grade ekipu.

Sa druge strane, Maks Krozbi ima ugovor na još četiri godine i u tom periodu bi trebalo da zaradi blizu 120 miliona dolara! Već tokom 2026. godine njegov ugovor će iznositi 30,7 miliona dolara, a zatim će se u naredne dvije godine postepeno smanjivati - pripašće mu 29,7 i 27,2 miliona dolara. Za 2029. godinu predviđeno je da Maks Krozbi zaradi po ugovoru 28,2 miliona dolara.

Kakve veze Maks Krozbi ima sa Srbijom?

Srbija nema mnogo dodirnih tačaka sa NFL-om, ovdašnji sportisti nisu često dobijali priliku da se takmiče u najjačoj ligi američkog fudbala, pa ljubitelji iz Srbije često "prisvoje" Maksa Krozbija. O njegovom poreklu smo u međuvremenu saznali veoma bitne detalje, odnosno - šta ga to veže za Srbiju.

"Hej, Maks, da li ti imaš neke srpske korijene", pitao je Pavle i dobio sjajan odgovor od NFL zvijezde:

"Najbolji smo, najjači!", napisao je Krozbi, a uz to je stavio emotikon orla, jasno aludirajući na grb Srbije! Kasnije je Maks Krozbi objašnjavao da njegova majka ima i srpske i albanske korijene, ali je on više naklonjen Srbiji - kojoj je posvetio tetovažu i čije sportiste prati. "Volim tuču i volim košarku. Polu sam Srbin i pola Albanac, tako da imam osjećaj da sam sličan Nikoli Jokiću", rekao je Krozbi jednom prilikom.

Izvor: William Purnell/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Njegova majka Vera rođena je u Crnoj Gori, ali je svojevremeno posjetila Beograd. Otac joj je katolik, Albanac iz Podgorice, a majka Srpkinja iz Gusinja, u kojem je takođe bila tokom jednog ljetnog raspusta. Od tada je prošlo mnogo godina i voljela bi da ponovi takvu avanturu.