MVP se brukao, ali ga izvukla mećava: Ovi timovi će se boriti u Superboulu

Nebojša Šatara
Sijetl i Nju Ingland boriće se za Lombardijev trofej u Los Anđelesu 8. februara.

Sijetl i Nju Ingland izborili Superboul

U ovogodišnjem Superboulu boriće se Sijetl Sihoksi i Nju Ingland Pejtriotsi, odlučeno je poslije jučerašnjih finala AFC i NFC. U prvom meču vidjeli smo kako je Nju Inglend uz dosta muke pobijedio Denver Bronkose (10:7), dok je u u duelu Sijetla i Remsa bilo daleko napetije i presudio je domaći teren (31:27).


Drejk Mej, kvoterbek Pejtriotsa, nije se proslavio u meču u Denveru koji je počeo po sunčanom danu, a završio se u mećavi. To je na kraju natjeralo i Stidama, kvoterbeka koji je zbog povrede mijenjao Boa Niksa, da u završnici meča baci interspešn kojim su "patriote" i došle do pobjede, pošto je Mej - inače prvi favorit za MVP priznanje - susret završio sa samo 87 bačenih jardi. Otud i ne čudi tako mali broj poena.

Što se tiče drugog duela, onog koji je najvjerovatnije i donio budućeg šampiona NFL, može da se kaže da su Darnold i Staford odigrali poprilično slične utakmice. Darnold je bacio tri tačdauna na 346 jardi, a Staford je imao nešto veću jardažu (374) uz nešto manje kompletiranih dodavanja, ali takođe tri tačdauna. Takođe, prvi hvatači dvije ekipe - Džekson Smit-Ndžigba i Puka Nakua - takođe su odigrali slične mečeve (153 i 165 jardi, po jedan uhvaćen tačdaun).


Ovogodišnjeg šampiona NFL dobićemo 8. februara na stadionu Los Anđeles Remsa koji su tako propustili veliku priliku da na svom terenu pokušaju da napadnu Lombardijev trofej.

Vidjećemo da li će Pejtriotsi osvojiti sedmi u istoriji i prvi bez Toma Brejdija ili će Sijetl svoj drugi.

