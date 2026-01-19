logo
Džaba najbolja odbrana kad ovako igra "šef" ekipe: Ne pamti se gora partija jednog igrača

Džaba najbolja odbrana kad ovako igra "šef" ekipe: Ne pamti se gora partija jednog igrača

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Si Džej Straud uništio svoje Teksanse i ostavio ih bez finala konferencije.

Si Džej Straud partija protiv Petrijotsa Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Denver Bronkosima i Sijetl Sihoksima od sinoć su se u finalima konferencija pridružili Nju Ingland Pejtriotsi i LA Remsi, pa će neko od ove četiri ekipe osvojiti Lombardijev trofej u NFL. Remsi su jedini uspjeli da slave na gostujućem terenu i to tako što su izbacili Čikago Berse poslije produžetka (20:17), inače drugoplasirani tim iz regularnog dijela NFC, tako da ih još jedan "brejk" dijeli od Superboula na njihovom stadionu u Los Anđelesu.


Da bi došli do toga, moraće da izbace moćni Sijetl, koji je do sada pokazao najmanje slabosti, dok se u AFC veće šanse daju Pejtriotsima. Nije to zbog toga što će gostovati Denveru, niti što će Bronkosi biti bez Boa Niksa, nego prvenstveno jer su u meču s Hjustonom pokazali da mogu i protiv najbolje odbrane (28:16).

Naslovi će pripasti kvoterbeku Drejku Meju, prosto jer je potreba da se imenuje nasljednik Toma Brejdija u Pejtriotsima, ali je ovoga puta zapravo odbrana bila prevaga - ili bolje reći očajni Si Džej Straud.


Kvoterbek koji je u prethodnoj rundi pokazao zrelost, ovoga puta bio je najgori igrač svoje ekipe. Grešio je iz napada u napad, unosio nervozu u redove svoje ekipe, tako da je pravo čudo kako je Nju Inglend pobijedio tako malom razlikom. Bacio je rekordna četiri interesepšena u prvom poluvremenu, pravio je famblove, bio sekovan... Apsolutno ništa nije učinio kako bi Teksansi imali šanse da se "izvuku", pokazujući još jednom da puca pod pritiskom.

Upravo zbog njega Hjuston Teksansi neće "naplatiti" sezonu u kojoj je njihova odbrana rušila sve pred sobom, pa je tako čak i Pejtriotse zaustavila na 28 poena.

Ipak, moraće i Drejk Mej bolje protiv Bronkosa, iako će za protivnika imati Džareta Stidama, a ne Boa Niksa.

