Potres za potresom u američkom fudbalu: Majk Tomlin odlazi u toplije krajeve, kraj poslije 19 godina

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Slavni NFL trener Majk Tomlin napušta Pitsburg Stilerse poslije 19 godina

Majk Tomlin napušta Pitsburg Izvor: ARCHIE CARPENTER / UPI / Profimedia

Legendarni NFL stručnjak Majk Tomlin (53) napušta Pitsburg Stilerse poslije 19 sezona i nakon osvojene titule 2009. godine. Porazom u "vajld-kard" meču plej-ofa od Hjuston Teksansa (6:30), djeluje da je došao kraj velike ere franšize iz Pensilvanije. Na njenom kraju je kvoterbek bio takođe legendarni Aron Rodžers (42), koji nije uspio da spriječi ubjedljiv poraz i to bi mogao da bude njegov posljednji meč u karijeri.

Majk Tomlin je navodno dan poslije poraza obavijestio rukovodstvo tima da odlazi, objavio je "ESPN". Takođe nezvanično, legendarni trener želi da se preseli u toplije krajeve, mogao bi da se zaposli kao TV analitičar, a u izboru narednog tima vodiće računa o njegovoj destinaciji.

Koje timove bi mogao da preuzme?

U ovom trenutku, nazire se da bi njegov sljedeći tim mogao da bude neki iz grupe timova Majami Dolfins, Arizona Kardinals, Las Vegas Rajders i Atlanta Falkons. Ipak, i dalje nema naznaka da je on zaista zainteresovan za ijednu od ovih ekipa.

Zato djeluje izvjesnije da će sljedeće sezone biti analitičar i da će uživati u životu kraj terena poslije skoro dvije decenije u Pitsburgu, tokom koje je klubu donio šestu titulu. Prve četiri je sedamdesetih donio Čak Nol, a 2005. je ekipu vodio Bil Kauher.

Tomlin u 19 sezona na klupi Pitsburga nikada nije imao negativni rekord. Otišao je poslije 193 pobjede u 309 mečeva.

Tagovi

NFL američki fudbal

