Ovo je kraj za Arona Rodžersa: Nova zvijezda NFL-a ga je poslala u penziju

Poznati su svi parovi plej-ofa u NFL nakon završene "vajldkard" runde i čini se da je ovo kraj karijere za velikog Arona Rodžersa.

Izvor: X/@OnyxOdds/Printscreen

Hjuston Teksansi pobijedili su Pitsburg Stilerse 30:6 i postali su tako posljednji učesnici NFL plej-ofa. Iako rezultat govori da se radi o ubjedljivoj pobjedi, mora se istaći da su Teksansi tek u posljednjoj četvrtini dodali gas i dobili su je 23:0, pokazujući da imaju možda i najbolji balans napada i odbrane u ligi.

Sjajni kvoterbek Si Džej Straud, nova zvezda lige, mogao je da igra bez pritiska, znao je da mu odbrana čuva leđa u svakom momentu, dok pak Aron Rodžers nije imao takav luksuz. Igrao je s povrijeđenim zglobom ruke, još nekoliko njegovih saigrača nastupio je uprkos problemima s povredama, a nijednog trenutka nisu mogli da probiju odbranu Teksansa i meč su završili bez postignutog tačdauna.

Aaron Rodgers & Texans OL coach Cole Popovich with a moment after the game:pic.twitter.com/SiDz8PKnsd — Houston Stressans (@TexansCommenter)January 13, 2026

Ujedno, čini se da je na taj način i jedan od najvećih svih vremena Aron Rodžers završio svoju karijeru. Nije htio da to bude s Džetsima, koji su em igrali loše em nije mogao da se navikne na njihovu kulturu, pa je došao u Stilerse i neočekivano ih uveo u "vajldkard" rundu u poslednjem kolu.

Dalje pak nisu mogli, pa ćemo vidjeti da li će Rodžers sad u 43. godini svirati kraj nestvarne karijere tokom koje je osvojio jedan Superboul i četiri puta bio MVP. Što se tiče Tekansa, pred njima je sada duel sa Nju Inglandom, drugoplasiranim timom u NFC. I ovog puta Teksansi će morati na goste i vidjećemo da li će njihova odbrana moći da zaustavi Drejka Meja, vrlo verovatno dobitnika MVP nagrade za ovu sezonu.

Parovi plej-ofa u NFL

AFC

San Francisko (6) - Filadelfija (3) 23:19

Čikago (2) - Grin Bej (7) 31:27

L.A. Rems (5) - Karolina (4) 34:31

Sijetl je bio slobodan i u polufinalu će igrati protiv San Franciska, dok će Čikago dočekati L.A. Remse.

NFC

Bafalo (6) - Džeksonvil (3) 24:27

L.A. Čardžers (7) - Nju Ingland (2) 3:16

Hjuston (5) - Pitsburg (4) 30:6

Denver je bio slobodan i u polufinalu će igrati protiv Bafala, dok će Nju Inglend dočekati Hjuston.