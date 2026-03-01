Nestvaran poraz Hrvatske od Njemačke u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

Izvor: Anke Waelischmiller / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Hrvatske bila je na korak od "duple" pobjede nad Njemačkom u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Nakon što je pre 48 sati u Zagrebu slavila 93:88, Hrvatska je bila blizu da isto ponovi i u Bonu, ali je na nevjerovatan način uspjela da izgubi poslije produžetka. Na kraju, 91:89 za svjetskog i evropskog šampiona.

Hrvatska je inače imala 15 poena prednosti u trećoj dionici, a na tri i po minuta do kraja prednost je i dalje bila dvocifrena - "plus" 10. Ni to nije bilo dovoljno Hrvatima, koji su zapravo jedva i došli do produžetka...

Vidi opis Hrvatska prokockala 15 razlike, nestvarno šta se dogodilo u Njemačkoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Anke Waelischmiller / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Njemačka je imala dva napada za pobjedu, što je promašila, da bi potom Mario Hezonja sa svoje polovine umalo pogodio trojku za pobjedu Hrvatske. Svi su se uhvatili za glavu u tom trenutku, pogledajte trenutke drame u Bonu, kada su se navijači pitali šta to gledaju:

DAAAMN SON



Mario Hezonja was SO CLOSE to hitting a CRAZY game-winner against Germany#FIBAWC#StepItUppic.twitter.com/Ju5awNtppr — Eurohoops (@Eurohoopsnet)March 1, 2026



U produžetku je ipak domaćin bio sigurniji i došao je do pobjede, a Hrvatska će se pitati kako joj se dogodilo "novo prokletstvo", pošto je ovo ko zna koja utakmica koju je izgubila na ovaj način.

Najefikasniji kod "pancera" bio je Johanes Timan sa 24 poena i 12 skokova, Oskar da Silva je dodao 15, a Džek Kajil 14. Takođe, imao je i šest asitencija. Kod Hrvatske se za sve pitao Mario Hezonja koji je ubacio 30 poena, imao je još sedam skokova i tri asistencije, Roko Badžim je imao 14, a Luka Božić i Džejlen Smit su stali na po 12 poena.

Hrvatska je i dalje lider ove grupe sa skorom 3-1, koliko ima i Njemačka, ali slabiju koš-razliku, a zatim slijede Izrael sa 2-2 i Kipar sa 0-4.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:05 Duel Hezonje i Vašingtona i trojka odluke Feliza na Partizan Real Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)