Roma ni nakon tri godine nije pobijedila Juventus: Spektakularni golovi na "Olimpiku" u derbiju za pamćenje (VIDEO)

U 27. kolu italijanske Serije A, Roma i Juventus su podijelili bodove u fantastičnom derbiju na "Olimpiku".

Izvor: AllShotLive / Actionplus / Profimedia

Sjajan derbi smo gledali u Rimu!

Fudbaleri Rome ugostili su Juve i ni poslije tri godine nisu uspjeli da stignu do sva tri boda iako su u 65. minutu imali dva gola prednosti.

ROMA - JUVENTUS 3:3 (1:0)

Prštalo je na „Olimpiku“ od samog početka meča - Lorenco Pelegrini promašio je stopostotnu šansu za Romu već u trećem minutu kada je sa pet metara šutirao iznad prečke, da bi Juve uzvratio 10 minuta kasnije preko Kenana Jildiza, koji je loše šutirao iz izgledne situacije pred golom Mileta Svilara.

Golman „stare dame“ Matija Perin je u 24. minutu odbranio stopostotnu priliku Donijelu Malenu, koji je šutirao sa tri-četiri metra, da bi mu se u 33. minutu za promašaj na drugoj strani revanširao Veston Mekkeni.

Amerikanac je neometan glavom šutirao sa osam metara pored stative Rominog gola.

I onda u 39. minutu „vučica“ je stigla do prednosti iz treće šanse!

Nikolo Pisili je oduzeo loptu na sredini terena i negdje na 16 metara uposlio Brazilca Veslija, koji je majstorski iskosa pogodio suprotan ugao - 1:0.

Odmah na startu nastavka nova spektakularna golčina, ali u mreži Svilara.

Fantastičan volej uhvatio je Fransisko Konseisao i pogodio ispod mjesta gdje se spajaju prečka i stativa, a srpski golman je paradom dodatno uljepšao pogodak - 1:1.

Tim Đan Pjera Gasperinija je do nove prednosti protiv torinske ekipe stigao poslije samo sedam minuta, odnosno u 54.

Tada je poslije kratke kombinacije iz kornera dobro centrirao Lorenco Pelegrini a lopta je preskočila sve do peterca gdje se nalazio Evan Ndika, koji je poslao u mrežu - 2:1.

Čekala se nova reakcija izabranika Lućana Spaletija, koji su krenuli po novo izjednačenje u Rimu, ali je sijevnula fantastična dubinska lopta i novi pogodak u mreži Perina za ovjeru 17. pobjede.

Manu Kone je sa svoje polovine "spojio" Denija Malena sa golmanom Juventusa, a Holanđanin situacije "jedan na jedan" rijetko propušta, pa je postigao šesti gol ove sezone - 3:1.

Činilo se da je Malen stavio tačku, međutim, nisu se predavali gosti iz Torina već su poslije loše reakcije domaće odbrane u 77. minutu zahvaljujući Žeremiju Bogi smanjili rezultat volej udarcem - 3:2.

I onda ludnica u 93. minutu - poslije centaršuta iz slobodnog udarca Edona Žegrove, iz peterca je Federiko Gati zakucao loptu pod prečku za izjednačenje - 3:3.

Nakon neuspjeha u duelima sa Interom i Komom, "bjankoneri" su izbjegli poraz koji će im mnogo značiti u trci za , plasmanom u Ligu šampiona.







