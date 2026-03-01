logo
Strahinja Pavlović dao gol u 90. minutu: Zbog njega i Modrića u Milanu još sanjaju titulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Strahinja Pavlović je golom u 90. minutu meča sa Kremonezeom najavio pobjedu Milana.

Strahinja Pavlović dao gol za Milan protiv Kremonezea Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Milan je teškom mukom savladao Kremoneze 2:0 (0:0) na gostovanju u Seriji A, a meč je pobjedu "rosonera" najavio je pogodak Strahinje Pavlovića. Igrao se devedeseti minut kada je Luka Modrić izveo korner, a na kraju se sjajno postavio srpski štoper. Stao je ispred svog čuvara i pozicionirao se tako da je mogao da gurne loptu u mrežu.

Ipak, morao je sudija da pogleda VAR jer nije bilo sigurno kojim je dijelom tijela dotakao loptu srpski štoper, ali na kraju se ispostavilo da je sve regularno i ovo je bio prvi gol na meču.

Pogledajte ga:

Pogledajte

00:32
Strahinja Pavlović za pobedu Milana
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Milan se nada tituli?

Do kraja utakmice se Kremoneze otvorio, pa je u 94. minutu na dodavanje Nkunkua pogodio Rafael Leao za konačnih 2:0.

Milan se poslije ove pobjede i dalje nekako nada tituli. Imaju "rosoneri" 57 bodova, čak 10 manje od prvoplasiranog Intera, a četiri više od Napolija koji na trećem mjestu. Što se tiče Kremonezea, ova ekipa je na diobi posljednjeg mjesta u zoni ispadanja sa Fiorentinom i Lećeom.



Standings provided by Sofascore

Milan Kremoneze Serija A Strahinja Pavlović

