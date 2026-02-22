Brutalan sudar na "San Siru": Loftus-Čik završio u bolnici, Milan poražen nakon 24 utakmice!

Snažan udarac u vilicu za vezistu Milana, koji je stradao u sudaru sa golmanom Parme Edoardom Korvijem.

Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Strašan sudar Rubena Loftus-Čika i Edoarda Korvija obilježio je duel Milana I Parme, a Englez je iz svega izvukao deblji kraj.

Nakon svega desetak minuta igre na "San Siru", Milan je bio prinuđen na izmjenu i ulazak Ardona Jašarija. Engleski vezista, koji je upisao svoj jedanaesti start u prvenstvu, srušio se na teren ošamućen nakon vazdušnog sudara sa golmanom Parme. Sa bolovima u glavi i vilici, igrač je zadobio jak udarac uz lom zuba, a nakon što je teren napustio na nosilima, odmah je prebačen u bolnicu.

: Ruben Loftus-Cheek suffered a severe trauma, with fractures to dental pieces, during the game against Parma.



He remained conscious, and was taken to Milan's hospital for examination and tsts.pic.twitter.com/RxxCRcYL7O — The Touchline | (@TouchlineX)February 22, 2026

U narednim satima očekuju se dodatni pregledi koji će razjasniti prirodu povrede, ali može se odahnuti: igrač je tokom čitavog vremena ostao pri svijesti.

Poraz nakon 24 meča

Što se tiče same utakmice, Parma je uspjela da napravi veliko iznenađenje i dođe do minimalnog trijumfa. Jedini gol na meču viđen je u 80. minutu, kada je mrežu domaćih zatresao Marijano Troilo. Milan je tako poražen nakon 24 uzastopna meča u Seriji A. Do sada su "rosoneri" izgubili samo jednom, i to na otvaranju sezone od Kremonezea, takođe pred svojom publikom.

Inter sada ima deset bodova prednosti nad gradskim rivalom, a 14 više od trećeplasiranog Napolija, koji je takođe poražen u 26. kolu.







