Brutalan sudar na "San Siru": Loftus-Čik završio u bolnici, Milan poražen nakon 24 utakmice!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Snažan udarac u vilicu za vezistu Milana, koji je stradao u sudaru sa golmanom Parme Edoardom Korvijem.

Ruben Loftus-Čik Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Strašan sudar Rubena Loftus-Čika i Edoarda Korvija obilježio je duel Milana I Parme, a Englez je iz svega izvukao deblji kraj.

Nakon svega desetak minuta igre na "San Siru", Milan je bio prinuđen na izmjenu i ulazak Ardona Jašarija. Engleski vezista, koji je upisao svoj jedanaesti start u prvenstvu, srušio se na teren ošamućen nakon vazdušnog sudara sa golmanom Parme. Sa bolovima u glavi i vilici, igrač je zadobio jak udarac uz lom zuba, a nakon što je teren napustio na nosilima, odmah je prebačen u bolnicu.

U narednim satima očekuju se dodatni pregledi koji će razjasniti prirodu povrede, ali može se odahnuti: igrač je tokom čitavog vremena ostao pri svijesti.

Poraz nakon 24 meča

Što se tiče same utakmice, Parma je uspjela da napravi veliko iznenađenje i dođe do minimalnog trijumfa. Jedini gol na meču viđen je u 80. minutu, kada je mrežu domaćih zatresao Marijano Troilo. Milan je tako poražen nakon 24 uzastopna meča u Seriji A. Do sada su "rosoneri" izgubili samo jednom, i to na otvaranju sezone od Kremonezea, takođe pred svojom publikom.

Inter sada ima deset bodova prednosti nad gradskim rivalom, a 14 više od trećeplasiranog Napolija, koji je takođe poražen u 26. kolu.



Standings provided by Sofascore

