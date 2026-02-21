Juve u "zatvorskim" dresovima popio novi šamar od Koma u sred Torina!

Juventus je poslije potopa od Galatasaraja u Istanbulu pretrpio u subotu i domaći poraz od Koma u 26. kolu italijanske Serije A.

Torinski crno-bijeli su u negativnoj seriji!

Poslije četiri meča bez trijumfa u svim takmičenjima, a posebno debakla od Galate u Istanbulu u Ligi šampiona, izabranici Lućana Spaletija doživjeli su novi šamar u sred Torina!

JUVENTUS - KOMO 0:2 (0:1)

"Bjankoneri" su predstavili nove prugaste crno-bijele dresove, koje pomalo podsjećaju na "zatvorske", ali gosti iz Koma nisu imali razumijevanja za modnu premijeru već su kao i u prvom meču ove sezone, ponovo stigli do pobjede.

Najprije je reprezentativac tzv. Kosova Mergim Vojvoda u 11. minutu pogodio mrežu Mikelea di Gregorija, da bi u poslije tačno sat igre, prednost udvostručio francuski fudbaler Maksens Kakere poslije fantastičnog kontranapada.

Tek nakon što su primili drugi pogodak, Juve je počeo da igra i zaprijetio je u 65. minutu Teun Kompajners, ali je njegov udarac glavom završio pored stative.

Do kraja se rezultat nije mijenjao pa je Juve uknjižio šesti ovosezonski poraz, dok je tim Seska Fabregasa upisao 12. trijumf i stigao na bod razlike u odnosnu na petoplasirani tim iz Torina.







Standings provided by Sofascore

