Alegri žestoko vrijeđao Fabregasa pred svima: "Ti si jedan balavac, potpuni idiot"

Poludio je Maks Alegri zbog ponašanja jednog od najtalentovanijih trenera današnjice.

Milan i Komo remizirali su 1:1 prethodne večeri u zaostaloj utakmici Serije A, a malo ko je očekivao da će se na tom susretu odigrati najveći trenerski sukob u 2026. godini. Maks Alegri i Sesk Fabregas lijepo su se pozdravili na početku meča i ništa nije govorilo da će na kraju susreta "zakrviti" i postati neprijatelji.

O čemu se radi? Sukob između njih dvojice počeo je u 80. minutu kada je Sesk Fabregas reagovao neprimjereno i odgurnuo je Aleksisa Salemakersa iz Milana, dok se Belgijanac spremao da izvede slobodan udarac za goste.

Kada je to vidio, Alegri je krenuo na Fabregasa i napao ga pred svima, zbog čega je na kraju dobio crveni karton, dok s druge strane njegov mlađi kolega je prošao bez ikakve kazne. Zbog svega viđenog, Fabregas se javno izvinio za svoj nepromišljen potez, ali to nije bilo dovoljno da se Alegri smiri.

Dok je Fabregas odlazio s konferencije za medije, susreo se s Alegrijem i tu dobio novu lekciju kojoj su svedočili novinari jer se sve čulo: "Šu**k, ti si šu**k! Ti si balavac koji je juče postao trener, idiote jedan", urlao je Alegri, a prenosi "Tuttomercato".

Komo je inače vodio od 32. minuta preko Nika Paza, da bi u 64. minutu izjednačio Leao i postavio konačan rezultat. Incident se desio deset minuta prije kraja susreta, a videćemo da li će Fudbalski savez Italije sprovesti dalju istragu i da li bi dvojica trenera mogli naknadno da budu kažnjeni.

"Rosoneri" su inače drugi na tabeli sa sedam bodova manje od Intera, dok je Komo na šestom mjestu sa 42 boda.



