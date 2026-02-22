Samardžić za veliko slavlje Atalante: Šampion sve više tone, Napoli skoro da nema šanse da odbrani "skudeto"

Napolitanci doživjeli šesti ovosezonski poraz, nakon kojeg za vodećim Interom zaostaju ogromnih 14 bodova 12 kola prije kraja sezone.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

U jednom od najzanimljivijih duela 26. kola Serije A Atalanta je nakon preokreta savladala Napoli 2:1 (0:1) i tako aktuelnom šampionu nanijela već šesti ovosezonski prvenstveni poraz.

Tim Antonija Kontea sada za liderom Interom zaostaje ogromnih 14 bodova, a do kraja sezone ostalo je još 12 kola, tako da Napolitanci imaju veoma male šanse da se uključe u borbu za osvajanje titule, odnosno odbranu "skudeta" osvojenog prošle sezone.

Sem Beukema donio je prednost gostima u 18. minutu, ali je u nastavku viđen preokret. Mario Pašalić u 61. minutu izjednačio je na 1:1, a pobjedu timu iz Bergama donio je Lazar Samardžić, golom u 81. minutu.

Srpski fudbaler odigrao je samo drugih 45 minuta, ali to je bilo dovoljno da bude čovjek odluke, ujedno i najbolji igrač susreta.

Njegov tim sada nastavlja borbu sa Komom, odnosno potjeru za Juventusom i Romom, kako bi se možda domogao i pozicije koja vodi u Ligu šampiona.



