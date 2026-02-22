logo
Samardžić za veliko slavlje Atalante: Šampion sve više tone, Napoli skoro da nema šanse da odbrani "skudeto"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Napolitanci doživjeli šesti ovosezonski poraz, nakon kojeg za vodećim Interom zaostaju ogromnih 14 bodova 12 kola prije kraja sezone.

Lazar Samardžić dao gol za pobjedu Atalante protiv Napolija Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

U jednom od najzanimljivijih duela 26. kola Serije A Atalanta je nakon preokreta savladala Napoli 2:1 (0:1) i tako aktuelnom šampionu nanijela već šesti ovosezonski prvenstveni poraz.

Tim Antonija Kontea sada za liderom Interom zaostaje ogromnih 14 bodova, a do kraja sezone ostalo je još 12 kola, tako da Napolitanci imaju veoma male šanse da se uključe u borbu za osvajanje titule, odnosno odbranu "skudeta" osvojenog prošle sezone.

Sem Beukema donio je prednost gostima u 18. minutu, ali je u nastavku viđen preokret. Mario Pašalić u 61. minutu izjednačio je na 1:1, a pobjedu timu iz Bergama donio je Lazar Samardžić, golom u 81. minutu.

Srpski fudbaler odigrao je samo drugih 45 minuta, ali to je bilo dovoljno da bude čovjek odluke, ujedno i najbolji igrač susreta.

Njegov tim sada nastavlja borbu sa Komom, odnosno potjeru za Juventusom i Romom, kako bi se možda domogao i pozicije koja vodi u Ligu šampiona.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija A Atalanta Napoli Lazar Samardžić

