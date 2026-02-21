logo
Dva kornera Federika Dimarka dovoljna za slavlje Intera na "štikli čizme" (VIDEO)

Dva kornera Federika Dimarka dovoljna za slavlje Intera na "štikli čizme" (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Milanski Inter je u subotu nastavio seriju pobjeda u Seriji A na sedam uzastopnih.

Leće Inter Serija A Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Debakl u Norveškoj protiv Bode Glimta (3:1) u Ligi šampiona očigledno nije ostavio mnogo traga na izabranike Kristijana Kivua koji su na krajnjem italijanskom jugu, na stadionu "Via del Mare" stigli do nove pobjede u prvenstvenom meču 26. kola.

LEĆE - INTER 0:2 (0:0)

"Neroazuri" su očekivano od starta krenuli prema golu domaćina, ali do odlaska na odmor nisu uspjeli da pogode mrežu Vladimira Falkonea iako su izgledne šanse propustili Luis Enrike, Markus Tiram i Frančesko Pio Esposito.

Početkom drugog poluvremena Federiko Dimarko je sa ruba kaznenog prostora pogodio donji lijevi ugao Lećeovog gola, ali nakon provjere u VAR sobi pogodak Intera je poništen zbog ofsajda.

Mučili su se gosti na krajnjem jugu Italije, a onda je u 75. minutu poslije kornera Dimarka lopta došla do Henrika Mktarijana, koji je sa nekih 10-ak metara plasirao u domaću mrežu - 0:1.

Dimarko je bio asistent i kod drugog gola gostiju sa "Đuzepe Meace" i to ponovo nakon što je centrirao iz kornera, a najviši u skoku bio je Manuel Akanđi, koji je potvrdio 21. pobjedu u sezoni za ogromnih "plus 10" u odnosu na drugoplasirani Milan - 0:2.


Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Leće Inter Serija A

