Tristan Vukčević dobio 9 miliona dolara u NBA ligi

Tristan Vukčević potpisao je novi ugovor sa Vašingtonom i za tri godine inkasiraće 9 miliona dolara. Izborio se za produžetak saradnje.

Tristan Vukčević

Tristan Vukčević izborio se za novi ugovor u NBA ligi i dobiće 9 miliona dolara. Otkriveni su svi detalji - srpski reprezentativac je potpisao trogodišnju saradnju sa Vašingtonom i nastaviće svoju karijeru u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. To je objavio pouzdani američki novinar Šams Čaranija.

"Vizardsi su pretvorili dvosmjerni ugovor Vukčevića u trogodišnji ugovor vrijedan 9 miliona dolara. Dogovor između kluba i Džejsona Rena iz agencije 'Vaserman' postignut je u subotu", napisao je Čaranija.

Prije produžetka saradnje plata Vukčevića u Vašingtonu na dvosmjernom ugovoru iznosila je 636.435 dolara. Ovo ujedno znači i da više ne postoje ograničenja i da može da igra sve mečeve za Vašington. Po pravilima dvosmjernog ugovora mogao je da odigra maksimum 50 utakmica za spomenuti klub.

Vašington je trenutno na 13. mjestu na Istoku sa skorom 16-39 i lošiji od njih u toj konferenciji su samo Bruklin (15-40) i Indijana (15-42).

Tristan Vukčević je karijeru počeo u Real Madridu i tamo je pokušavao da se probije do prvog tima. Nije u tome uspio i onda je 2022. godine došao u Partizan kod Željka Obradovića. Na draftu 2023. godine ga je Vašington izabrao kao 42. pika.

Ostao je u Srbiji, a onda su Vizardsi 2024. godine odlučili da mu daju šansu u NBA ligi. Provodio je dosta vremena između razvojnog tima i prvog tima i konačno je uspio da se izbori za ugovor. Srpski košarkaš ove sezone ima prosjek od 7,9 poena, 2,7 skokova i 1,1 asistenciju po meču.

