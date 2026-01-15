logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tristan Vukčević dao 8 poena za četiri minuta: "Šefuje" u ekipi, pa ga zalijepe za klupu

Tristan Vukčević dao 8 poena za četiri minuta: "Šefuje" u ekipi, pa ga zalijepe za klupu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević odlično odigrao za kratko vrijeme na parketu.

Tristan VUkčević 10 poena za Vašington Izvor: AP Photo/Matt Slocum

L.A. Klipersi savladali su prethodne noći Vašington 119:105, doduše mnogo teže nego što rezultat govori. Trojkom koju je Tristan Vukčević dao na oko dva minuta do kraja treće četvrtine, Vašington je prišao na samo pola koša razlike, međutim vrlo brzo su se domaćini opet odlijepili na sedam razlike, na kraju i velikih 14.

Tristan Vukčević meč je završio sa 10 poena, jednim skokom i jednom asistencijom, za svega 7 minuta i 43 sekunde, odnosno osam poena dao je zapravo za četiri minuta, pokazavši da ima odličnu energiju.


Štaviše, kada god bi Vukčević bio na parketu, a to je bilo rijetko, pokazivao je sposobnost da "šefuje" u petorci. Inicirao je napade, preuzimao odgovornost i pokazao zaista visok stepen liderskih sposobnosti, iako se to ne očekuje od njega u tim godinama. Uz to, nema ni minutažu koja bi to opravdala, pa bi svaki put poslije toga bio "zalijepljen" na klupu.

Inače, najefikasniji u njegovoj ekipi bio je Kišon Džordž sa 23 poena, Kris Midlton je dodao 17, a Marvin Megli još 15, dok je s druge strane Kliperse predvodio Kavaj Lenard sa 33 poena, dok je Džejms Harden imao 22.

Bogdana Bogdanović opet nije bilo u timu zbog povrede zadnje lože, a odlučeno je da ne ide na sljedeća tri gostovanja.

NBA rezultati 15. januar

  • Indijana - Toronto 101:115
  • Filadelfija - Klivlend 107:133
  • Čikago - Juta 128:126
  • Nju Orleans - Bruklin 116:113
  • Dalas - Denver 109:118
  • Sakramento - Njujork 112:101

Tagovi

Tristan Vukčević NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC