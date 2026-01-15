Tristan Vukčević dao 8 poena za četiri minuta: "Šefuje" u ekipi, pa ga zalijepe za klupu

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević odlično odigrao za kratko vrijeme na parketu.

Izvor: AP Photo/Matt Slocum

L.A. Klipersi savladali su prethodne noći Vašington 119:105, doduše mnogo teže nego što rezultat govori. Trojkom koju je Tristan Vukčević dao na oko dva minuta do kraja treće četvrtine, Vašington je prišao na samo pola koša razlike, međutim vrlo brzo su se domaćini opet odlijepili na sedam razlike, na kraju i velikih 14.

Tristan Vukčević meč je završio sa 10 poena, jednim skokom i jednom asistencijom, za svega 7 minuta i 43 sekunde, odnosno osam poena dao je zapravo za četiri minuta, pokazavši da ima odličnu energiju.

This is why it’s hard for me to give up on Tristan Vukcevic. He initiates the DHO and spins into a clean stepback 3. He’s so skilled offensively and has a ton of potential if he can put it all together.pic.twitter.com/Jw3c2PSil9 — Wizards Film Room (@KevinFolliNBA)January 15, 2026



Štaviše, kada god bi Vukčević bio na parketu, a to je bilo rijetko, pokazivao je sposobnost da "šefuje" u petorci. Inicirao je napade, preuzimao odgovornost i pokazao zaista visok stepen liderskih sposobnosti, iako se to ne očekuje od njega u tim godinama. Uz to, nema ni minutažu koja bi to opravdala, pa bi svaki put poslije toga bio "zalijepljen" na klupu.

Inače, najefikasniji u njegovoj ekipi bio je Kišon Džordž sa 23 poena, Kris Midlton je dodao 17, a Marvin Megli još 15, dok je s druge strane Kliperse predvodio Kavaj Lenard sa 33 poena, dok je Džejms Harden imao 22.

Bogdana Bogdanović opet nije bilo u timu zbog povrede zadnje lože, a odlučeno je da ne ide na sljedeća tri gostovanja.

NBA rezultati 15. januar