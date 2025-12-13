Vašington ne može ni kad Tristan Vukčević pogađa: Nije im bilo dovoljno ni +17

Tristan Vukčević peti put uzastopno dvocifren, ali njegov tim opet poražen.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tristan Vukčević odigrao je još jednu dobru partiju u NBA ligi, ali to nije bilo dovoljno njegovom Vašingtonu da upiše pobjedu, iako su krajem treće dionice meča imali na konopcima favorizovani Klivlend (130:126). Nekadašnji igrač Real Madrida i Partizana završio je meč sa 14 poena i pet skokova, ali i kao jedan od igrača sa najlošijim "+/-" učinkom na ovom meču.

Vukčević je šutirao 8/8 sa linije za slobodna bacanja, a pogodio je i 3/5 šuteva za dva poena. Na ovom meču nije ubacio trojku, iako je dva puta pokušao sa distance. Takođe, na meču protiv Klivlenda imao je jednu asistenciju i jednu blokadu, ali to nije bilo dovoljno ekipi Vašingtona, kao ni čak 17 poena prednosti u finišu trećeg perioda.

Tada je stvar u svoje ruke uzeo Donovan Mičel, koji je u četvrtoj četvrtini postigao čak 24 poena i odlučio pobjednika ovog meča. Najbolji košarkaš u ovom timu Klivlenda završio je susret sa 48 postignutih poena i bio je ubjedljivo najefikasniji igrač na meču u kojem smo vidjeli veliki preokret.

Pobeda Klivlenda nad Vašingtonom. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Najveća podrška Donovanu Mičelu bili su Evan Mobli sa 21 poen i 13 skokova, Darijus Garland sa 18 i Deandre Hanter sa 15 poena. Sa druge strane terena, Vašington su predvodili Karlton Karington i Si Džej Mekolum sa po 27 poena. Bila je ovo peta utakmica u nizu na kojoj je Vukčević imao dvocifren učinak, iako je jasno da se njegov tim nalazi u velikoj krizi.

Ekipa Vašingtona ima skor 3-20 na početku nove NBA sezone i ubjedljivo je najlošiji tim Istočne konferencije, koja posljednjih godina važi za "slabiju". Tim Tristana Vukčevića ima čak tri pobjede manje od ekipa Indijane i Bruklina, koji se nalaze odmah iznad njega na tabeli Istoka.

Rezultati NBA u noći između petka i subote: