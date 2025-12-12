Nik Rajt je jedan od ljudi koji je često pričao protiv Nikole Jokića, a sada je priznao da je napravio veliku grešku tada i da je Srbin među najvećima ikada.

Izvor: Printscreen/YouTube/First Take/Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Nik Rajt bio je jedan od najvećih hejtera Nikole Jokića. Često ga je prozivao, napadao, pričao loše stvari o njegovoj igri. Trebalo mu je dosta dugo da shvati koliko griješi. Pred kamerama je javno priznao da je pogriješio i da je kasno shvatio o kakvom igraču se radi. Sada se zbog toga kaje. Tako je bilo u jednom podkastu kada mu je voditelj rekao da on mrzi Nikolu.

"Nisam vjerovao u njega. Kasno sam stigao na tu žurku. Pogriješio sam u vezi njega, to je to", rekao je Rajt.

Vidi opis Bio je najveći hejter Nikole Jokića, pa priznao pred kamerama: "Pogriješio sam..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Tvrdi da je srpski as među najvećim igračima koji je ikada igrao košarku.

"Jedan je od najvećih igrača svih vremena", dodao je Nik.

Gdje je stavio Nikolu?

Nick Wright ventures beyonds sports talk and is asked about his history with Nikola Jokic.



"I was wrong about him"



I do generally think Nick has gotten off lightly for being SO wrong about one of the greats. But I guess we're still learning just how wrong he waspic.twitter.com/cFnNZ4M0vu — n i k o l a e s t h e t i c (@nikolaesthetic)December 11, 2025

Sve je počelo od pitanja na kom mjestu rangira Kobija Brajanta kada je u pitanju lista najboljih košarkaša svih vremena. Zanimljivo je i da je na toj listi Majkl Džordan tek na trećem mjestu...

"Lebron Džejms, Karim Abdul-Džabar, Medžik Džonson, Bil Rasel, Vilt Čembrlen, Tim Dankan, Kobi Brajant, dakle Kobi je osmi. Bird je deveti", rekao je Rajt i zastao.

Poslije toga je spomenuo srpskog reprezentativca i centra Denvera.

"Za 10. mjesto se bori nekoliko igrača, tu su Šekil O'Nil, Hakim Olajdžuvon, Nikola Jokić i Stef Kari", zaključio je Nik Rajt.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:37 Nikola Jokić izjava posle 55 poena Izvor: YouTube/NBA Izvor: YouTube/NBA

(MONDO)