"Dosta više sa Jokićem": Drejmond Grin poludio zbog novog trenda, zašto to radite?

Sve više mladih košarkaša dobijaju nadimke po najboljem centru planete Nikoli Jokiću.

NBA zvijezdi Drejmondu Grinu je dosta više da sluša poređenja mladih nada u usponu sa trostrukim MVP-jem NBA lige Nikolom Jokićem. Često čujemo razne nadimke "Bejbi Jokić", nasljednik Nikole Jokića "Jevrejski Jokić", legendarnom asu je dosta toga.

"Denija Volfa zovu 'Jevrejski Džoker'. Imamo jevrejskog Džokera, Bejbi Jokića. Dosta više. Mehmet Okur je sjajan igrač. Niko ne poredi igrače sa njim, sve porede sa Jokićem. Sad su odjednom svi kao Jokić. Ne želim da pokažem nepoštovanje prema Deniju Volfu, nisam igrao sa njim, ali dosta više poređenja sa Jokićem", rekao je Grin u svom podkastu.

Ko je zapravo Deni Volf?

Deni Volf i Adam Silver

Trenutno nastupa za Bruklin Netse i prosječno bilježi 7,9 poena, 3,9 skokova i 1,8 asistencija po utakmici. Igra na poziciji krilnog centra i centra, zbog specifičnog načina igre porede ga sa Jokićem koji je imao potpuno drugačiji košarkaški put. Na proteklom NBA Draftu biran je u prvoj rundi kao 27. pik i predviđa mu se velika karijera.

Momak rođen u Glenkou u Ilinoisu ima 21 godinu, ali bez obzira na to što je rođen u SAD, jevrejsko porijeklo omogućilo mu je da postane reprezentativac Izraela, kao naturalizovani državljanin. Već sa 20 godina zaigrao je za nacionalni tim na U20 Evropskom prvenstvu u Grčkoj 2023. Tom prilikom prosječno je bilježio 17,7 poena i po tom prosjeku bio je drugi košgeter na turniru.

Da bude prepoznat kao veliki potencijal pomogla mu je koledž košarka. Najprije je nosio dres Jejla od 2022. do 2024, a bi potom prešao u Mičigen odakle se vinuo u NBA.

Volf je debitovao u NBA ligi 3. novembra protiv Minesota Timbervulvsa, a potom je upisao debi i u Razvojnoj ligi gdje je zabilježio zapažen učinak od 15 poena, 11 skokova, dvije ukradene lopte i dvije blokade. U svojoj petoj utakmici za Bruklin protiv Milvoki Baksa ostvario je rekord karijere od 22 poena, četiri skoka, četiri asistencije i jednu blokadu.