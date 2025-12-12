logo
"Majstorija pravo iz Sombora": Djeluje lako kad radi Jokić, ali izluđuje sve oko sebe

"Majstorija pravo iz Sombora": Djeluje lako kad radi Jokić, ali izluđuje sve oko sebe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako Nikola Jokić jednostavno izvodi svoj prepoznatljivi "Sombor shuffle" bez trunke znoja.

Sombor shuffle Nikole Jokića Izvor: Youtube/NBA

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći savršenu partiju za Denver protiv Sakramenta (136:105) i za manje od pola sata na terenu uspio je da ispiše istoriju NBA lige. Iako je igrao u laganom ritmu, Jokić je ostvario dabl-dabl sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, izluđujući odbranu Kingsa svojim jednostavnim potezima.

Ali, samo naoko jednostavnim. Jedan od njih je i "Sombor shuffle" koji izvodi već godinama, a koji niko drugi u NBA ligi ne može tako da izvede, posebno ne da pogađa u procentima u kojima to radi Jokić.

Pogledajte:


Tražio je loptu na postu, igrao je protiv Drua Jubanksa koga je prvo okrenuo na jednu stranu, pa se "odrolao" od koša na drugu - i onda u svom stilu u padu s jedne noge pogodio svoj "specijal iz Sombora". I prije nego što je šutirao, svi su znali šta će biti, to niko prosto ne može da brani na ovom svijetu.

Nema sumnje da su svi u hali uživali u ovom potezu, pa i Vlade Divac koji je došao prvenstveno da podrži Kingse, za koje je igrao i u kojima je bio generalni menadžer.

Pogledajte i ostale maestralne poteze Nikole Jokića protiv Sakramenta, nije da ih nije bilo još:

Nikola Jokić protiv Sakramenta
Izvor: Youtube/NBA

NBA rezultati 13. decembar:

  • Hjuston - L.A. Klipers 115:113
  • Milvoki - Boston 116:101
  • Nju Orleans - Portland 143:120
  • Sakramento - Denver 105:136

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

