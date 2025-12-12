Pogledajte kako Nikola Jokić jednostavno izvodi svoj prepoznatljivi "Sombor shuffle" bez trunke znoja.

Izvor: Youtube/NBA

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći savršenu partiju za Denver protiv Sakramenta (136:105) i za manje od pola sata na terenu uspio je da ispiše istoriju NBA lige. Iako je igrao u laganom ritmu, Jokić je ostvario dabl-dabl sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, izluđujući odbranu Kingsa svojim jednostavnim potezima.

Ali, samo naoko jednostavnim. Jedan od njih je i "Sombor shuffle" koji izvodi već godinama, a koji niko drugi u NBA ligi ne može tako da izvede, posebno ne da pogađa u procentima u kojima to radi Jokić.

Pogledajte:

This move by Nikola Jokic is straight out of Somborpic.twitter.com/e8txqV9WEz — NBA Philippines (@NBA_Philippines)December 12, 2025



Tražio je loptu na postu, igrao je protiv Drua Jubanksa koga je prvo okrenuo na jednu stranu, pa se "odrolao" od koša na drugu - i onda u svom stilu u padu s jedne noge pogodio svoj "specijal iz Sombora". I prije nego što je šutirao, svi su znali šta će biti, to niko prosto ne može da brani na ovom svijetu.

Nema sumnje da su svi u hali uživali u ovom potezu, pa i Vlade Divac koji je došao prvenstveno da podrži Kingse, za koje je igrao i u kojima je bio generalni menadžer.

Vidi opis "Majstorija pravo iz Sombora": Djeluje lako kad radi Jokić, ali izluđuje sve oko sebe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pogledajte i ostale maestralne poteze Nikole Jokića protiv Sakramenta, nije da ih nije bilo još:

Nikola Jokić protiv Sakramenta Izvor: Youtube/NBA