Da li Jokića ponovo potcjenjuju? Amerikanci tvrde da nema nikakve šanse za 4. MVP priznanje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić igra maestralno u novoj NBA sezoni, ali i dalje ostaje pitanje hoće li stići do četvrtog MVP priznanja?

Amerikanci o Jokiću i MVP priznanju Izvor: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić (30) na neverovatan način je započeo novu sezonu i prosječno bilježi tripl-dabl, pa se može reći da je statistika koju bilježi za korak iznad prethodnih. Međutim i u sezoni za nama je imao "strašne" brojke, pa nije uspio da osvoji četvrtu MVP titulu. Da li će uspjeti to u sezoni 2025/26?

Bila bi prava nepravda da Nikola Jokić ne postane MVP, više od pet godina zaredom "melje" na NBA sceni, a njegov rad vrlo često je i omalovažavan. S druge strane, imamo Šeja Gildžesa Aleksandera, koji se startovao bolje nego prošle sezone, njegova ekipa gotovo da ne zna za poraz, pa bi ovo mogla biti nova prepreka za Somborca. Možda se Jokić bori protiv vjetrenjača, a možda će ovog puta i učinak Kanađanina biti manje važan pošto je uspio da osvoji to prvo MVP priznanje za koje se toliko navijalo.

Ipak, američki mediji veruju da Šej nije jedina stavka koja bi mogla da poremeti novo priznanje Srbina. Smatraju tamošnji mediji da bi igra Džamala Mareja mogla da spriječi Jokića da ponovo postane MVP. Još jedan Kanađanin koji igra u sjajnom ritmu, bilježi 25 poena po meču, 4,5 uhvaćenih lopti i 6,8 skokova. Ovakav start daje mu mogućnost da možda prvu put ode i na Ol-star utakmicu.

Naravno, ovakva verzija je vrlo dobra za Denver, ali loša za Jokićevo potencijalno priznanje. Srbin svakako ne mari mnogo za individualne nagrade i rado iz žrtvuje zarad uspjeha tima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ipak, prema pisanju "Nugglove" u borbi za najboljeg igrača svakako će se najviše pitati Gildžes Aleksander, a evo i zašto: "Oklahoma u ovom trenutku juri istoriju i bilo bi gotovo iznenađujuće ako ne stigne do toga. Šej ima šansu da obori rekord sa najviše utakmica sa 20 i više poena zaredom, a Oklahoma ima šansu da obori rekord pobjeda, ako ostvari 73 ili više. Ako se to desi, nova titula MVP za Gildžesa-Aleksandera je gotovo neizbježna", navodi se.

