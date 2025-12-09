logo
Da li je pretjerao? Ataman razbjesnio Srbiju izjavom o Šengunu

Da li je pretjerao? Ataman razbjesnio Srbiju izjavom o Šengunu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Turski trener Ergin Ataman veliča Aleperena Šenguna u odnosu na Nikolu Jokića.

Ataman poredio Šenguna i Jokića Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Turske i trener Panatinaikosa Ergin Ataman tvrdi da je Alperen Šengun bolji dodavač od trostrukog MVP-a NBA lige Nikole Jokića. Statistika kaže da Srbin ima 11 asistencija u prosjeku, dok Turčin od početka sezone bilježi 7,1, ali to za Atamana nije presudno.

Šengun je predvodio Tursku na Evropskom prvenstvu do finala, ali je MVP priznanje ispred njega odnio Denis Šruder.

"Šengun je veoma dobar u napadu sa lou posta, ali po mom mišljenju, on je najbolji centar na svijetu kada su dodavanja u pitanju. Bolji je čak i od Jokića", rekao je Ataman u emisiji "Euroinsiders".

Smatra da je njegova ličnost presudna u tome da postane jedan od najboljih igrača na svijetu. "On je, prije svega, sjajna ličnost, koja ima veliku strast prema košarci. Bio je na Ol staru prošle godine. Ali, nije došao u reprezentaciju sa mentalitetom 'ja sam NBA igrač'. Ponašao se kao svaki drugi košarkaš, kao svi mi. Pokazivao je veliku energiju i strpljenje na treninzima. Uvijek je imao pozitivan stav, bilo da smo u hotelu ili na putu", rekao je Ataman i dodao:

"Takav stav je ključna stvar, jer ako se ponašate kao zvijezda, to ostatak tima neće dobro prihvatiti. Stvari onda postaju teže. Ali, ako je zvezda jedna od najdruželjubivijih osoba u svlačionici, onda je to krucijalna stvar", zaključio je Ergin Ataman.

Jokić vs Šengun

Nikola Jokić i dalje prvi na listi favorita za MVP-a NBA lige. I iz nedjelje u nedjelju situacija se ne mijenja, a odmah iza njega Šej Gildžus-Aleksander. Prati ih Slovenac Luka Dončić, dok Top 5 kompletiraju Kejd Kaningem i Janis Adetokumbo. U Top 10 su još Tajris Maksi, Donovan Mičel, Viktor Vembanjama, Alperen Šengun i Džejlen Braun.

Jokić prosječno bilježi 29,2 poena, 12,3 skoka i 11 asistencija po meču, dok Šengun prosječno daje 23,1 poen, 9,1 skok i 7, 1 asistenciju po utakmici.

Ergin Ataman Alperen Šengun Nikola Jokić

