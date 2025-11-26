Dora "omekšala" Ergina Atamana: Kad je ušao u svlačionicu ni igrači nisu vjerovali šta čuju

Pogledajte kako je novinarka Dora Panteli, inače bivša košarkašica, uspjela da ubijedi Ergina Atamana da "pomiluje" igrače Panatinaikosa poslije pobjede nad Partizanom.

Izvor: Twitter/EuroLeague/Screenshot

Ergin Ataman važi za jednog od najstrožih košarkaških trenera, međutim kada njegova ekipa pobjeđuje - vidimo nekada i onu drugu stranu njegove ličnosti. Tako je poslije ubjedljive pobjede nad Partizanom (91:69), inače sedme uzastopne od debakla protiv Crvene zvezde u Beogradu, glavna tema u svlačionici "zelenih" bila - koliko će slobodnih dana dobiti?

Naravno, niko se to nije usudio da ga pita prije meča, kamoli bi iko smio da ga "čačne" poslije pobjede nad Partizanom, tako da je uslugu košarkašima učinila novinarka Dora Panteli. Pogledajte kako je šarmirala trenera Atamana:

A day off for the players tomorrow, coach?



"Svi igrači su odigrali odlično večeras, možda zaslužuju slobodan dan?", rekla je novinarka poslije meča Evrolige uz osmijeh, a na to se nasiejao i Ergin Ataman koji je "ostao zaključan" sve dok nije otišao da se vidi sa svojim košarkašima u svlačionici i da im usput saopšti novosti.

"Čestitam. Neću puno pričati o utakmici, jer znam da to trenutno nije ono što te zanima. Znam šta te zanima. Pa koliko dana odmora želiš?", rekao je Ataman obraćajući se Kostasu Slukasu.

A post-game talk that took an… unexpected turn. ☘️



When Coach Ergin Ataman asked the big question, our captain Kostas Sloukas didn't hold back and the negotiation that followed? Pure gold.



How many days off did our players actually get?



Enjoy the full speech exclusively on…pic.twitter.com/c2oXuqVeZ4 — Panathinaikos BC (@Paobcgr)November 26, 2025



Potom je saopštio da imaju četiri dana slobodno, da će se vidjeti tek u nedjelju kada će odraditi manji trening, dok tek onda od ponedjeljka kreću ispočetka u ekipne treninge: "U redu. Individualni trening u nedjelju, grupni trening u ponedjeljak", kazao je Turčin koji je ovom informacijom obradovao igrače Panatinaikosa.

Zbog svega ovoga moraće košarkaši "zelenih" da zahvale Dori Panteli, pošto teško da bi bez njenog "omekšavanja" trenera Ergina Atamana tako raspoložen došao u svlačionicu i prihvatio da raspusti igrače na četiri dana.

