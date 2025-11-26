logo
Dora "omekšala" Ergina Atamana: Kad je ušao u svlačionicu ni igrači nisu vjerovali šta čuju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je novinarka Dora Panteli, inače bivša košarkašica, uspjela da ubijedi Ergina Atamana da "pomiluje" igrače Panatinaikosa poslije pobjede nad Partizanom.

Ataman dao košarkašima Panatinaikosa 4 dana slobodno Izvor: Twitter/EuroLeague/Screenshot

Ergin Ataman važi za jednog od najstrožih košarkaških trenera, međutim kada njegova ekipa pobjeđuje - vidimo nekada i onu drugu stranu njegove ličnosti. Tako je poslije ubjedljive pobjede nad Partizanom (91:69), inače sedme uzastopne od debakla protiv Crvene zvezde u Beogradu, glavna tema u svlačionici "zelenih" bila - koliko će slobodnih dana dobiti?

Naravno, niko se to nije usudio da ga pita prije meča, kamoli bi iko smio da ga "čačne" poslije pobjede nad Partizanom, tako da je uslugu košarkašima učinila novinarka Dora Panteli. Pogledajte kako je šarmirala trenera Atamana:


"Svi igrači su odigrali odlično večeras, možda zaslužuju slobodan dan?", rekla je novinarka poslije meča Evrolige uz osmijeh, a na to se nasiejao i Ergin Ataman koji je "ostao zaključan" sve dok nije otišao da se vidi sa svojim košarkašima u svlačionici i da im usput saopšti novosti.

"Čestitam. Neću puno pričati o utakmici, jer znam da to trenutno nije ono što te zanima. Znam šta te zanima. Pa koliko dana odmora želiš?", rekao je Ataman obraćajući se Kostasu Slukasu.


Potom je saopštio da imaju četiri dana slobodno, da će se vidjeti tek u nedjelju kada će odraditi manji trening, dok tek onda od ponedjeljka kreću ispočetka u ekipne treninge: "U redu. Individualni trening u nedjelju, grupni trening u ponedjeljak", kazao je Turčin koji je ovom informacijom obradovao igrače Panatinaikosa.

Zbog svega ovoga moraće košarkaši "zelenih" da zahvale Dori Panteli, pošto teško da bi bez njenog "omekšavanja" trenera Ergina Atamana tako raspoložen došao u svlačionicu i prihvatio da raspusti igrače na četiri dana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Ergin Ataman KK Panatinaikos Evroliga

