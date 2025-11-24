logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Panatinaikos bez trojice igrača protiv Partizana: Stigle nove informacije iz Grčke

Panatinaikos bez trojice igrača protiv Partizana: Stigle nove informacije iz Grčke

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman za meč protiv Partizana neće moći da računa na Džedija Osmana, Omera Jurtsevena i Vasiliasa Toliopulosa.

Panatinaikos bez trojice protiv Partizana Izvor: MN PRESS

Partizan je otišao u Atinu bez trojice igrača (Arijana Lakića, Mitra Bošnjakovića i Karlika Džounsa), a tamo će ih Panatinaikos dočekati bez trojice igrača. Iz Grčke stižu informacije da Ergin Ataman na meču sa srpskim timom neće računati na tri košarkaša.

"Protiv Partizana neće igrati Džedi Osman, Omer Jurtseven i Vasilis Toliopulos", naveo je grčki novinar Sortis Vetakis.

Meč se igra u utorak 25.11 u 20.15, a Partizan će pokušati da prekine loš niz na gostovanju. Poslije 12 odigranih kola PAO je četvrti sa skorom 8-4, dok je sastav Željka Obradovića na 18. mjestu sa skorom 4-8.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga KK Panatinaikos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC