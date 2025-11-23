logo
"Logično je objašnjenje o Džabariju Parkeru": Željko Obradović o povratku Amerikanca u tim

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Trener Partizana Željko Obradović komentarisao je raspucani povratak Džabarija Parkera u tim protiv Studentskog centra

Željko Obradović o Džabariju Parkeru Izvor: YouTube/BC Partizan TV/MN Press

Partizan je rutinski pobijedio Studentski centar u Beogradskoj areni, uz izuzetno raspucanog Džabarija Parkera (30), povratnika u tim koji je ubacio 28 poena.

Američki krilni centar je odsustvovao prethodnih nedjelja zbog povratka u SAD zbog smrtnog slučaja u porodici, a potom nije u petak igrao zbog povrede. Ove nedjelje uveče protiv Podgoričana ubacio je šest trojki iz sedam pokušaja i bio apsolutni lider ekipe.

"Probali smo da rasporedimo minutažu s obzirom na utakmicu koju imamo za dva dana protiv Panatinaikosa i na to da smo igrali preksinoć, uz logično objašnjenje da je najveću minutažu imao Džabari Parker koji nije igrao odavno i bilo je potrebno da uhvati ritam. Odigrao je vrlo dobru utakmicu večeras", rekao je poslije utakmice trener Partizana Željko Obradović.

"Svi ostali imali su minute koji su normalni i dali smo šansu mladim igračima, žao mi je što zbog bolesti nije bio sa nama Mitar Bošnjaković. Bilo je planirano da počne, nažalost jutros se nije osjećao dobro i nije bio u timu", dodao je on.

"Čeka nas možda i najjači roster u Evroligi"

Trener crno-bijelih je uz zahvalnost publici i čestitke protivniku govorio i o sljedećem izazovu - gostovanju Panatinikosu u utorak uveče u Evroligi.

"U tom smo ritmu, igramo protiv tima koji ima možda i najbolji roster u Evroligi. Svuda su popunjeni i potrebno je da odigramo ne samo na najvećem nivou, već i preko toga, ako želimo da budemo konkurentni i da eventualno izborimo neki pozitivan rezultat. Sa velikim poštovanjem idemo dole, ali moramo vjerovati u sebe", poruka je Željka Obradovića.



