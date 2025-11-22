Zašto Džabari Parker nije igrao protiv Fenerbahčea? Otkriven razlog, poznato i kad se vraća na teren

Džabari Parker propustio je još jedan meč u dresu Partizana, a sada je poznato i zbog čega

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARS / Sipa Press / Profimedia

Partizan je pretrpio još jedan poraz u ligaškom dijelu Evrolige, ovog puta u Beogradu je bio bolji Fenerbahče. Možda bi domaća ekipa pružila bolji otpor da je trener Željko Obradović na raspolaganju imao i još neke igrače, kao na primjer Džabarija Parkera koji je posljednji meč odigrao protiv Monaka. Međutim, otkriveno je zbog čega Amerikanac nije mogao da pomogne timu, uzrok je povreda.

Parkera je mučio primicač i zato nije bio u mogućnosti da pomogne Partizanu, saznaje Mocart sport. Ipak, Željko Obradović će moći na najskuplje ljetno pojačanje da računa već u meču protiv Studentskog centra koji je na programu 23. novembra u 20 sati.

Parker je dosad propustio već nekoliko mečeva Partizana, prethodno je morao u SAD zbog smrtnog slučaja u porodici. Nakon dopuštenja kluba da napusti ekipu propustio je meč protiv ASVEL-a, a potom zbog povrede i protiv šampiona Evrope. Takođe, pitanje je i poslije povrede koliko će moći da pomogne timu, s obzirom na to da je njegova forma dovedena u pitanje.

Parker je u posljednjem meču, protiv Monaka, na terenu proveo 14 minuta, ali za to vrijeme nije postigao nijedan poen, a njegov indeks korisnosti bio je u minusu. Prema tome, ostaje nada da ćemo gledati najzvučnije ljetno pojačanje u nešto boljem izdanju. Zapravo, to je neophodno, ako Partizan želi da izađe iz niza loših mečeva i napokon počne da bilježi dobre rezultate, prije svega na domaćem terenu, a onda i na strani.