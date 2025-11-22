Slučaj Džabari Parker: Kako je igrač koji je došao da osvoji Evroligu postao problem za Željka i Partizan?

Džabari Parker se za sada nije snašao u Partizanu i to je svima jasno, kako je od čovjeka koji je došao da osvoji Evroligu došlo do toga da ne igra uopšte...

Džabari Parker (30) došao je u Partizan i na medija deju Evrolige 26. septembra novinarima rekao da je došao da bi osvojio Evroligu sa crno-bijelima. Skoro dva mjeseca kasnije postao je jedan od najvećih problema za Željka Obradovića i čovjek koji mu zadaje najveće glavobolje. Šta se dogodilo u međuvremenu?

Može da se kaže i da postoji "slučaj Džabari Parker" trenutno u Partizanu. Svašta se promijenilo u periodu od kada je najavio da je tu zbog titule, da ima velike ambicije, čak je i trofejni stručnjak "sipao" komplimente na njegov račun tada pred novinarima.

"Rekao mi je to kada je dolazio, to je nešto najbolje što može da dođe od strane igrača. Obožava košarku. U našoj posljednjoj utakmici u Australiji je insistirao da igra 40 minuta. Kada sam ga u trećoj četvrtini izveo iz igre, na španskom je mom pomoćniku rekao 'vraćam se da igram posljednju četvrtinu bez izmene'. Mnogo voli košarku, pokazuje to na svakom treningu, na utakmicama je to već pokazao. Ima velike ambicije, želju i hoće da osvaja trofeje", pričao je Željko o njemu krajem septembra.

Od tada, do sada mnogo toga se desilo, bio je i "klupiran" u nekom momentu, na terenu je blijeda sjenka onog igrača koji je bio u Barseloni prošle sezone...

"Klupiranje", koferi, pa poruka da nema problema

Partizan je u Areni izgubio od Barselone (78:76) čudesnom trojkom Vila Klajburna sa centra, a ni sekund na parketu u tom meču nije dobio Parker. Očekivalo se da će biti na terenu, željan da se dokaže protiv bivšeg tima. Željko ga je "klupirao", pa ja poslije tog meča viđen sa koferima kako napušta dvoranu. Objašnjeno je da mu je majka došla u posjetu, ali je i taj detalj pokazao da donekle ne razmišlja previše kakav će utisak da ostavi, pošto je sa tim koferima prošao pored novinara.

"Sve je u redu", bile su riječi Željka Obradovića na pitanje o statusu Parkera i zašto nije igrao na tom meču. Izgovorio je to otprilike u isto vrijeme kada je Džabari sa koferima napuštao Arenu. Praktično je potvrdio da nije u pitanju nikakva povreda, već da je to odluka trenera.

I to samo dan pošto je Džabari dao izjavu u kojoj je između ostalog pričao o duelu sa Barsom.

"Vidjeli ste kako Parker izgleda"

Kada igrač koji je doveden da bude jedan od lidera tima ne igra i kada pruža partije ispod nivoa i kada je na parketu, postaje glavna tema u javnosti. Tako je Obradović u više navrata upitan za njega i dešavanja u timu.

"Postoje ljudi koji su sposobni da objasne neke stvari. Jedna od stvari je upravo to: društvene mreže i tehnološka era. Da je to izuzetno pogubno za svakog čovjeka. A onda zamislite za igrača koji razmišlja o tome. Mene to ne zanima i pokušavam da se isključim iz toga. Kad bih se bavio time, imalo bi negativan uticaj na moj posao. Informacije koje mi trebaju nalazim na drugi način. Na sajtove i mreže ne mogu i ne želim da utičem. Imate mišljenja o Parkeru koja su najbolja ili najgora. On je igrač koji daje sve od sebe na treningu. Da li je mogao bolje za tim, mislim da jeste", rekao je Obradović pred meč sa Monakom.

A, poslije tog meča u kom je za 14 minuta bio bez poena, sa samo jednim skokom, ponovo je upitan za njega.

"Nemam šta da komentarišem, vidjeli ste kako izgleda. Trener je tu da svakom igraču iz tima pomogne To je moja obaveza i potrudiću se da njemu pomognem, kao i svim drugim igračima. Sezona je duga, naporna, forma ide gore-dole i kada je u pitanju forma najvažnije je da ljudi budu zdravi i spremni i da se kroz trening vraćaju u formu, a koliko ima vremena za trening, to su već teške i diskutabilne stvari", poručio je Željko.

Priče o odlasku i hitan odlazak u Ameriku

Grčki mediji su kroz spekulacije o tome kako bi koji tim mogao da se pojača naveli primjer i da bi idealno bilo da dođe do trejda između Partizana i Panatinaikosa i da se napravi razmjena Džabarija Parkera i Ti Džej Šortsa. To pitanje postavljeno je i njemu poslije duela sa Monakom.

"Ne znam šta se dešava. Kako će da me trejduju kada u Evroligi nema trejdova? Kada se dogodio trejd? Nikada", odgovorio je Parker tada.

Nedugo poslije toga dobio je dozvolu kluba za odlazak u Ameriku zbog smrtnog slučaja u porodici, zadržao se tamo nekoliko dana i onda je došao, trenirao i djelovalo je da će da bude spreman da igra protiv Fenerbahčea, ali se to na kraju nije dogodilo...

Sjedio odvojen od tima, šokirao Željka...

Na nekim utakmicama, dok je sjedio na klupi, vidjelo se da je odvojen od tima, da izgleda odsutno, zamišljeno. Primijetili su to i navijači koji su ga snimali i pokazivali taj detalj na društvenim mrežama. Po povratku iz Amerike djelovalo je da je situacija drugačija, dolazio je i Vlade Divac da ga bodri, pričao je otvoreno sa novinarima na konferenciji prije duela sa Fenerom, a onda je iznenadio sve, pa i svog trenera.

"Ne znam ko ga je najavio, ali sam na treningu jutros bio šokiran kada mi je rečeno da neće igrati. Eto, toliko mogu da vam kažem. Isto i za Marinkovića. Obojica su juče odradili normalan trening, jutros smo postavljali utakmicu. Radio sam i spremao se i za njih dvojicu, postavljao kretnje u napadu. Taktiku u odbrani, kao i uvijek. I onda sam saznao da neće biti u timu. Ne znam razloge. Za Vanju znam da je imao bol u leđima, vjerovatno nije bio sposoban. Za Parkera stvarno ne znam", objasnio je Željko na konferenciji posle meča.

Parker je došao sa planom da bude lider tima, umjesto toga je postao problem. Čak i kada je na parketu, muči se i to se vidi. U Evroligi ima prosjek od 9.9 poena po meču, uz 3.1 skok, ali i loše procente šuta za tri (30.4 odsto). Šta se to promijenilo? I ima li Partizan luksuz da čeka toliko svoje skupocjeno pojačanje i igrača koji je rekao da je tu da bi osvojio Evroligu?







