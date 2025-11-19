"Vanja, je l' istina da ste se Džabari i ti potukli?" Kapitena Partizana šokirali pitanjem, sve je objasnio

Vanja Marinković je priznao da su do njega došle glasine o tuči sa Džabarijem Parkerom, ali je istakao da u tim glasinama nema nimalo istine.

Na klupskoj platformi Partizana "part plus" kapiten crno-bijelih Vanja Marinković pričao je o raznim temama, ali se dotakao i glasina o tome da je imao tuču sa Džabarijem Parkerom. Ta glasina je došla do reprezentativca Srbije i prilično ga šokirala.

Istakao je šuter Partizana da u vremenu društvenih mreža gdje svako može da plasira informaciju jednostavno nije moguće izbjeći širenje takvih dezinformacija.

"Znaš šta je kod mene došao komentar, pre par dana... 'Je l' istina da ste se ti i Džabari potukli na treningu...' Ja kažem molim? "Da brate, neko mu je lupio šamar."Eto... To ne da je glupost, nego je notorna glupost, laž, sve... Sad treba da čitaš tako neke stvari, neko dođe izlupeta se. Ali takvo je vrijeme, svako ima pravo da radi šta god hoće.Neko to voli, nekome to ne prija... Meni je bitno šta ja mislim i moji najbliži i moj kolektiv gdje trenutno radim, a to je Partizan", navodi "Sportinjo".

Kapiten Partizana je istakao da mu je jasno da kao košarkaš mora da bude svjestan da je pod stalnim pritiskom i lupom javnosti.

"Naš problem od koga ne može pobjeći je to što ti je transparentan posao. I logično da ljudi steknu utisak da mogu da komentarišu tvoj posao. Zašto bih ja išao i komentarisao nečiji rad u banci, kad taj posao uopšte nije transparentan? Ti kada si sportista, na najvišem nivou u Evropi, svijetu, ti si svaki dan na malom ekranu. Milioni ljudi imaju bar TV, ako ne internet i vide te. I logično je da steknu utisak da mogu da te iskomentarišu. Neko to radi na dobar način, neko na neki malo drugačiji našim i to je to. Mislim da se mnogo vodi računa o tome šta je ko rekao i šta ko misli, a taj neko uopšte nije relevantan da to kaže ili da misli. Ali opet, on za sebe misli da to može da kaže ili da ima tako neko razmišljanje, što je opet legitimno", završio je on.

Vanja Marinković i Džabari Parker su imali problema sa povredama ove sezone, ali polako se sklapa tim Željka Obradovića i za naredno kolo Evrolige u petak će po svemu sudeći crno-bijeli računati na Parkera.

