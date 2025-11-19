logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Partizanu sada sve izgleda drugačije: Željko Obradović otkrio kakva je atmosfera među crno-bijelima 1

U Partizanu sada sve izgleda drugačije: Željko Obradović otkrio kakva je atmosfera među crno-bijelima

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
1

Željko Obradović je govorio o atmosferi u ekipi, ali i činjenici da je na treningu napokon okupio čitav tim.

Željko Obradović o situaciji u Partizanu Izvor: screenshot/Partizan

Partizan u petak pred domaćom publikom igra vrlo težak meč, u goste mu dolazi tim Fenerbahčea, odnosno aktuelni šampion Evroilige. Crno-bijeli su na lošem putu, pa je pobjeda imperativ, ali ekipa iz Istanbula se sigurno neće predati u Beogradu, s obzirom na to da je i njihova pozicija znatno lošija od očekivane.

Situacija u klubu je svakako nešto o čemu se često priča, pa je to i ovog puta bila nezaobilazna tema. Nakon bolnog poraza u Vilerbanu, najtrofejniji trener Evrope otkrio je probleme koje ima u Parnom valjku. Problem za crno-bijele predstavljaju i česte povrede u ekipi, pa trener Obradović nije mogao da računa na kapitena Vanju Marinkovića i Tajrika Džounsa.

I još nešto - Valjak je u proteklom periodu na treningu imao nedovoljan broj igrača za kvalitetan rad. Sada je situacija nešto drugačija:

"Kada smo se vratili (iz Francuske) imali smo dosta problema, jer je bilo dosta povrijeđenih igrača i onda smo radili dva treninga, jedan dan bukvalno sa osam, drugi dan sa sedam igrača. Počeli smo trening, završili ga sa šest, pa smo im juče dali slobodan dan i taj slobodan dan im je baš prijao da se oporave, tako da je danas sve izgledalo drugačije i imali smo trinaest igrača na treningu", rekao je Obradović za "Sportske".

"Vanja je čak radio uvodni dio treninga, znači radio je sve do pet na pet, Lakić još uvijek ne može, Džabari se vratio iz Amerike i tako smo danas imali dvanaest igrača na parketu. To nam je dobro značilo jer smo im dali taj slobodan dan, pošto je Nik imao problem, Milton je imao problem, Vanja i Lakić takođe, Tajrik je bio van treninga, Sterling je bio van treninga, pa smo odlučili da im damo pauzu da se oporave i danas smo odradili sasvim korektan trening."

Kad je u pitanju atmosfera u timu Obradović je bio kratak:

"Korektna je atmosfera, sve je okej, sve je normalno".

Partizan naredne obaveze u Evroligi ima već u petak protiv ekipe Fenerbahčea, a treningu na kojem su napokon bili kompletni prisustvovao je i Vlade Divac. Navijače crno-bijelih vjerovatno oduševljava slika povratka Džabarija Parkera, od kojeg se očekuju mnogo bolje partije u predstojećem periodu s obzirom na to da je crno-bijelima neophodna bolja igra i svakako veći broj pobjeda.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka Željko Obradović

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Obradović otkrio? Naravno kad od Sadama niko ne smije da pisne. Biće drugačije kad te napraše

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC