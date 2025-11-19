U Partizanu sada sve izgleda drugačije: Željko Obradović otkrio kakva je atmosfera među crno-bijelima

Željko Obradović je govorio o atmosferi u ekipi, ali i činjenici da je na treningu napokon okupio čitav tim.

Partizan u petak pred domaćom publikom igra vrlo težak meč, u goste mu dolazi tim Fenerbahčea, odnosno aktuelni šampion Evroilige. Crno-bijeli su na lošem putu, pa je pobjeda imperativ, ali ekipa iz Istanbula se sigurno neće predati u Beogradu, s obzirom na to da je i njihova pozicija znatno lošija od očekivane.

Situacija u klubu je svakako nešto o čemu se često priča, pa je to i ovog puta bila nezaobilazna tema. Nakon bolnog poraza u Vilerbanu, najtrofejniji trener Evrope otkrio je probleme koje ima u Parnom valjku. Problem za crno-bijele predstavljaju i česte povrede u ekipi, pa trener Obradović nije mogao da računa na kapitena Vanju Marinkovića i Tajrika Džounsa.

I još nešto - Valjak je u proteklom periodu na treningu imao nedovoljan broj igrača za kvalitetan rad. Sada je situacija nešto drugačija:

"Kada smo se vratili (iz Francuske) imali smo dosta problema, jer je bilo dosta povrijeđenih igrača i onda smo radili dva treninga, jedan dan bukvalno sa osam, drugi dan sa sedam igrača. Počeli smo trening, završili ga sa šest, pa smo im juče dali slobodan dan i taj slobodan dan im je baš prijao da se oporave, tako da je danas sve izgledalo drugačije i imali smo trinaest igrača na treningu", rekao je Obradović za "Sportske".

"Vanja je čak radio uvodni dio treninga, znači radio je sve do pet na pet, Lakić još uvijek ne može, Džabari se vratio iz Amerike i tako smo danas imali dvanaest igrača na parketu. To nam je dobro značilo jer smo im dali taj slobodan dan, pošto je Nik imao problem, Milton je imao problem, Vanja i Lakić takođe, Tajrik je bio van treninga, Sterling je bio van treninga, pa smo odlučili da im damo pauzu da se oporave i danas smo odradili sasvim korektan trening."

Kad je u pitanju atmosfera u timu Obradović je bio kratak:

"Korektna je atmosfera, sve je okej, sve je normalno".

Partizan naredne obaveze u Evroligi ima već u petak protiv ekipe Fenerbahčea, a treningu na kojem su napokon bili kompletni prisustvovao je i Vlade Divac. Navijače crno-bijelih vjerovatno oduševljava slika povratka Džabarija Parkera, od kojeg se očekuju mnogo bolje partije u predstojećem periodu s obzirom na to da je crno-bijelima neophodna bolja igra i svakako veći broj pobjeda.







