“Ne znam o čemu pričaš, šta je pitanje?”: Džabari Parker nikad iskrenije o formi i problemima Partizana

Džabari Parker je istakao da je spreman da zajedno sa timom Partizana radi kako bi od meča sa Fenerbahčeom bio mnogo bolji.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaši Partizana spremaju se za naredni meč u Evroligi u petak protiv Fenerbahčea u Beogradskoj Areni, a Džabari Parker i Nik Kalates su se pojavili na konferenciji za medije i obratili su se novinarima, Što za početak znači da je Parker spreman.

Prvo pitanje je bilo vezano za to što je "sezonu počeo sporo, a sada se vratio iz Amerike". Nije se Džabariju svidjelo to pitanje.

"Ne znam o čemu pričaš i ne znam šta je bilo tvoje pitanje. Kao što sam rekao utakmica je jako bitna. Moramo da idemo meč po meč, da budemo sve bolji. Da učimo na svojim greškama. Novi je dan i hoćemo da se vratimo. Početak je sezone, ali možemo da budemo samo bolji. Zato sutra može da bude prekretnica, Biće to dobar izazov za nas", rekao je Parker na početku svog obraćanja.

Na pitanje o svojoj igri i tome kako planira da se vrati u igru i uđe u formu istakao je: "Ovo je period adaptacije i treba mi malo vremena, to je sve. Mučimo se kao tim, naš skor govori za sebe. Moramo da budemo bolji."

Kalates se složio, sad je šansa

"Kao što je Džabari rekao pokušavamo iz dana u dan da budemo bolji. Sezona je duga, ima uspona i padova. Nismo počeli kako smo htjeli, ali jedna pobjeda može da promijeni sezonu. Počevši od sutra nadamo se da ćemo igarti dobru košarku. Za nas je sutra teška utakmica. jako zahtjevna. Moramo da se vratimo i da pokažemo pravo lice pred domaćčin navijačima", dodao je Nik Kalates.

