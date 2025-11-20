Mark Tejtum je po prvi put spomenuo opciju učešća srpskih klubova u novoj ligi koja se stvara dolaskom NBA u Evropu. Otkrio je i nove detalje oko samog takmičenja i planova.

Izvor: MN Press/ Printscreen/Zoom/NBA

NBA liga dolazi u Evropu i to je jasno. Ideja je da nova liga krene od 2027. godine, a već početkom 2026. mogla bi slika da bude dosta jasnija po pitanju timova koji će da učestvuju. O tome je javno pričao zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum. Po prvi put je u razgovorima spomenuo i Srbiju.

"Ako uspijemo sve potpise da sredimo od strane naših vlasnika i FIBA onda bi prve ponude od strane klubova mogli da imamo već u prvom kvartalu 2026. godine", rekao je Tejtum na konferenciji koja je održana u Njujorku.

Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

Nabrojao je i nekoliko timova, spominjao je Real Madrid, Barselonu, Bajern Minhen, Asvel, Mančester siti, PSŽ...

"Bila bi to kao Liga šampiona, samo u košarci. Brendovi kao što su Real, Barsa, Siti, PSŽ, Milan koji igraju košarku, to je dosta primamljivo. Ne samo da je to sadržaj koji je relevantan za Evropu, već i za cijeli svijet. I za Aziju, Ameriku, neki od tih brendova su ogromni širom svijeta."

"Srbija, Hrvatska, Litvanija"

Vidi opis Srbija prvi put spomenuta u kontekstu NBA Evrope: Hoće li Crvena zvezda i Partizan biti dio projekta? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 1 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 2 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 3 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 4 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 5 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 6 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 7 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 8 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 9 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 10 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 11 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 12 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 13 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 14 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 15 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 16 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 17 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 18 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 19 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 20 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 21 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 22 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 23 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 24 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 25 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 26 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 27 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 28 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 29 / 29

Po prvi put je spomenuta Srbija kao opcija za učešće u NBA ligi, možda i neki znak za Crvenu zvezdu i Partizan.

"Ako ste u Srbiji, Litvaniji, Hrvatskoj, uz druge klubove na tim tržištima. Želimo da svaki tim ima šansu da igra u najboljoj ligi. Biće to najbolja košarkaška liga u Evropi. Ako je u NBA ligi najboljih 450 igrača, onda će u NBA Evropi da bude od 451 do 900", jasan je Tejtum.

Kakav je plan NBA lige za Evropu?

Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Pojavljivali su se razni planovi i spekulacije o tome kako bi mogla da izgleda NBA Evropa, a Tejtum je direktno pričao o idejama koje su u opticaju.

"Kratkoročno mogli bismo da gledamo neku vrstu predsezonskog Kupa između NBA timova i evropskih ekipa. Na primjer da Niksi, Lejkersi i Bulsi dođu u Evropu i igraju protiv Reala, PSŽ-a i Mančester sitija. To bismo mogli da uradimo u prvoj sezoni i mislim da bi to moglo da bude uzbudljivo, dobili bi pehar na kraju toga."

Otkrio je i šta su dugoročni planovi za to.

"Kada pričamo o nečemu dugoročnijem, na primjer pet ili 10 godina u budućnosti, možete da vidite recimo da na primjer najbolja dva evropska tima dođu da igraju NBA kup. Odjednom, bi recimo Milan i Barselona na primjer igrali u NBA kupu. U budućnosti bi mogli da vidimo nevjerovatan rast košarke. Vrhunska infrastruktura i vrhunskim gradovima. Mogla bi možda da se napravi i NBA divizija u Evropi. Naravno, moramo to da ispratimo i sa finansijske strane, ima dosta posla sa tog aspekta. Sa strane naših vlasnika, FIBA...", zaključio je Tejtum i dodao da postoji opcija da se napravi i WNBA Evropa, za košarkašice.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:33 Nikola Jokić o Ol-Staru Izvor: YouTube/DNVR Sports Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)