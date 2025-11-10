logo
Mesina o projektu NBA Evropa: "Klubovi u Evroligi su u problemima, pa i Zvezda i Partizan"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Etore Mesina prokomentarisao je stvaranje nove lige u Evropi

Etore Mesina se oglasio o NBA Evropa Izvor: MN PRESS

Legendarni evroligaški trener Etore Mesina (66) otkrio je stav o formiranju nove lige u Evropi, takozvane NBA Evrope. Trener Olimpije iz Milana istakao je posljedice koje su sve češće u elitnom takmičenju, osim ekonomskih problema, povrede su jedan od najprisutnijih faktora i gotovo da nisu zaobišle nijedan veliki klub na "starom kontinentu".

NBA Evropa objavila je gradove koju si na njenoj listi želja - Beograda nema ne tom spisku, ali evropske metropole, poput Milana, izazivaju veliku pažnju. "Činjenica da je Olimpija Milano važna meta za NBA Evropu značajna je za vlasnike, grad i istoriju kluba", naglasio je Mesina u razgovoru sa novinarima.

Mesina je istakao da "Kraljevski klub" gubi veliku sumu novca, što stvara ekonomske probleme... "U Evroligi imamo veoma kvalitetan proizvod, sa nivoom igre koji je drugi odmah poslije NBA plej-ofa, ali kada pročitate da Real Madrid gubi 38 miliona dolara po sezoni i da se nađete sa niskom fluktuacijom igrača, shvatite da imate ozbiljan ekonomski problem", naglasio je Mesina, a mi se možemo usaglasiti i da i ostali klubovi Evrolige imaju slične probleme, a među njima svakako i Partizan i Crvena zvezda.

I nisu finansije jedini problem u Evroligi, svjedoci smo sve većeg broja povreda koje igrači dobijaju zbog nepodnošljivog ritma igranja. "Odlično je imati 20 timova, ali do sada je bilo 60 povreda od početka sezone. Ovakve stvari ne mogu da se nastave", upozorio je Mesina. "Potreban nam je model koji može da spoji sportske i ekonomske potrebe i usklađen kalendar. Otvoreni smo za svaki prijedlog, a onda će vlasnici odlučiti šta da rade", zaključio je iskusni trener.

