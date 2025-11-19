NBA Evropa razmišlja o saradnji sa Evroligom

Čelnici NBA Evrope otkrili su da su otvoreni za saradnju i sad FIBA, ali i sa Evroligom.

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

NBA Evropa tema je koja je sve glasnija na "starom kontinentu". Čelnici novog takmičenja često govore o planovima i budućnosti, gotovo su poznati svi timovi koji će igrati u ovoj ligi, njen eventualni početak, kako i plan nadmetanja. Međutim, sve jasnije postaje i činjenica da će dodatno takmičenje unijeti i više utakmica i verovatno raspitanje tržišta.

Već su treneri kluba iz Evrolige govorili o novom takmičenju, veliki broj njih protivio se još jednom formatu lige, dok su postojali i oni, poput ASVEL-a, koji su jasno istakli da će promijeniti stranu čim se za to ukaže prilika. Kako će se odvijati takmičenje govorio je i Džord Aivazoglu, menadžer NBA Evrope, koji je istakao da je novo takmičenje još u fazi pripreme, kao i da postoji samo jedna opcija za saradnju sa elitnim nadmetanjem - moraju da postoje zajednički stavovi.

"Ono što trenutno imamo na umu, vjerujemo da je najbolji plan za početak, ali očigledno je da je u pitanju proces i da smo otvoreni za opcije i za slušanje naših budućih partnera", rekao je Aivazoglu za "AS".

Navijači Evrolige, a prije svega čelnici elitnog takmičenja, uglavnom razmišljaju o ugroženosti. Zbog toga iz NBA Evrope poručuju: "Otvoreni smo za razgovore. Sastajali smo se nekoliko puta u posljednjih šest mjeseci. Poslednji put bilo je u Ženevi prije oko mjesec dana. I rado bismo prihvatili poziv FIBA da nastavimo razgovore. Vjerujemo da moramo biti usklađeni u pogledu predloženih mogućnosti, ali i u pogledu problema koji su postojali. To bi moralo da bude veoma važan dio potencijalnih budućih razgovora."

Ono što će biti potrebno svim stranama u ovom razgovoru jeste zajednička nit koja će se provlačiti koz takmičenja:

"Morao bi da postoji zajednički stav da je koncept o kom govorimo najbolji za razvoj košarke u Evropi, jer se radi i u saradnji sa federacijama i nacionalnim ligama. To sve čini mnogo vrednijim za bazu piramide, odnosno za te lige u kojima se razvija mladi talenat i neguje interes navijača. Tako cijeli ekosistem može da se podigne, uz to i uz ulazak nekih strateških gradova koji trenutno nisu na mapi", zaključio je Aivazoglou.

Već ranije bilo je jasno da Partizan i Crvena zvezda nisu tržišta koja su novom takmičenju potrebna. Menadžer NBA Evrope nedavno je otkrio i koje ćemo ekipe zasigurno gledati u budućnosti u ovoj ligi:

"Počinjemo u oktobru 2027", započeo je Ajvazoglu za "Gazetu delo sport".

"Milan? Definitivno bismo voljeli da vidimo takmičenje ovdje. Brend grada je jedan od najvažnijih na svijetu. Postoje dva velika fudbalska tima, postoji odličan košarkaški tim - Armani, tako da nema šanse da zaobiđemo Milan kada razmišljamo o gradovima koje želimo u našoj ligi", istakao je.

"U toku je mnogo razgovora sa gradskim čelnicima, kako bismo razumjeli kakvi će klub i arena biti", rekao je, a onda se osvrnuo i na pregovore sa Milanom i Interom:

"Ne mogu da komentarišem tekuće razgovore, ali mogu reći da ćemo imati timove u tri kategorije. Prvo, razgovaramo sa nekim postojećim košarkaškim timovima. Drugo, razgovaramo sa fudbalskim timovima koji imaju jak brend, a samim tim i veliku bazu navijača, ali nemaju košarkaški tim: mnogi od najzanimljivijih razgovora koje vodimo u ovoj zemlji i u ovom gradu su ove prirode. I postoje situacije, u veoma ograničenim slučajevima, gdje ćemo početi od nule."

Spomenuo je Ajvazoglu i Rim.

"Tamo posljednjih godina nije bilo tima, ali postoji istorija. Postoji ogromna baza navijača, možemo da oživimo neke istorijske timove ili da stvorimo novi."

