O ovome je Obradović pričao: Tajni sastanak evroligaša, isplivale nove informacije

Trener Partizana Željko Obradović pozvao je čelnike Evrolige da riješe goruće probleme.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Očekuju nas velike promjene u evropskoj košarci od 2027. godine. NBA Evropa je odlučila da otvori karte i objavi gradove koji će biti domaćini novog takmičenja, a među njima nema Beograda. To je poznato odranije, međutim, mora se priznati da je čudna odluka Amerikanaca da izostave grad koji je decenijama sinonim za košarku. Trener Željko Obradović je jasno iznio stav po tom pitanju, a Eurohoops sada donosi nove detalje i otkriva da je dogovoren sastanak u Abu Dabiju.

Generalni menadžer NBA Evrope Džordž Ajvazoglu je pobrojao 12 evropskih gradova koji su na meti NBA Evrope, međutim, pregovori sa klubovima su još uvijek u prvoj fazi.

"London i Mančester za Veliku Britaniju, Pariz i Lion za Francusku, Madrid i Barselona za Španiju, Berlin i Minhen za Njemačku, plus jedan klub iz Atine i Istanbula, kako bi se postigla ravnoteža sa vrijednostima kao što su istorija i tradicija", rekao je jedan od glavnih ljudi novog takmičenja.

Džordž Ajvazoglu

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

Atina će imati dva predstavnika?

Prema izvorima Eurohoops-a, nije bilo kontakta sa Olimpijakosom, dok je Panatinaikos pozvan da prisustvuje nedavnim prijateljskim utakmicama NBA lige u Abu Dabiju. Trenutno nema naznaka da bi atinski velikan mogao da napusti takmičenje, ali Evroliga će definitivno biti u panici poslije ovih vijesti. Pozvana su i dva druga tima Evrolige koji su potpisali nove desetogodišnje ugovore, Milano i Bajern Minhen, koje je Aivazoglu takođe pomenuo među 12 glavnih gradova NBA Evrope. Navodno bismo i AEK mogli da gledamo u novom takmičenju, ali on ne bi bio stalni učesnik, već bi morao da se kvalifikuje preko Lige šampiona.

Ostali gradovi koje je Aivazoglu pomenuo su London i Mančester u Velikoj Britaniji, Berlin u Njemačkoj, Rim u Italiji i Pariz u Francuskoj. Nijedan od tih gradova trenutno nema tim Evrolige, sa izuzetkom Pariza, koji takođe nije vezan dugoročnim ugovorom. Ipak, najavljeno je stvaranje košarkaške sekcije PSŽ-a, što bi dodatno doprinijelo na atraktivnosti takmičenja.

Šta je rekao Obradović?

Vidi opis O ovome je Obradović pričao: Tajni sastanak evroligaša, isplivale nove informacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Trener Željko Obradović govorio je na ovu temu posle poraza od Olimpijakosa u Pireju. Iskusni stručnjak nije zadovoljan situacijom u evropskoj košarci.

"Iskreno, ne znam ništa o tome jer mi je pažnja na utakmici. Ne pratim medije i ne znam ništa o tome. Vjerujem da živimo život koji je apsolutno drugačiji. Svi su na telefonima, pričaju... Ne znam šta da kažem o tome, da pričam o NBA.

NBA je sjajno takmičenje, ali očigledno im to tamo nije dovoljno i hoće da dođu ovdje. Ako smo svi zajedno sposobni koji volimo evropsku košarku da zaštitimo evropsku košarku hajde da probamo da je zaštitimo. Imamo ovdje sjajno takmičenje, problem je što svi ljudi moraju da budu iskreni i da pričaju šta zaista hoće da urade. Da ne idu iza leđa i da bude - ako se ovo desi, onda idem tamo.... Znate vi to bolje od mene, 100 odsto sam siguran da vi imate informacije o tome. To je velika sramota ako me pitate.

Beograd? Šta da kažemo... Grad koji sada ima dva tima u Evroligi, na svakom meču je više od 20.000 ljudi, nadamo se da ćemo makar nastaviti da budemo u Evroligi", rekao je Željko Obradović.

"Hoću da kažem još jednu stvar, ako hoćete da Evroliga bude još bolje takmičenje nego sada. Znate da imate 20 timova i imate 13 timova koji su vlasnici. Da li je to ispravno? Hajde da uradimo, svi. Hajde da svi budemo zajedno. Sada znam da su neki timovi potpisali desetogodišnje ugovor. Vjerujem da četiri tima to još nisu uradila, poitanje je zašto. Ako hoćete takmičenje, svi treba da imaju jednaka prava.

Moj klub radi sve, zbog naših navijača imamo budžet kakav imamo. Ali nemamo ništa od TV prava. Ništa. Nula. Zamislite kako je. Ne želim da pričam o Olimpiajkosu, Panatinaikosu i njihovim budžetima. Ali da bi svi bili u istoj poziciji, mislim da je to jako bitno. Da svi imaju ista prava i iste obaveze. Hvala vam puno", završio je on.