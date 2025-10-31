logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Real i Barselona napuštaju Evroligu? Odlaze zbog NBA, igraće Ligu šampiona

Real i Barselona napuštaju Evroligu? Odlaze zbog NBA, igraće Ligu šampiona

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Real Madrid i Barselona prema pisanju stranih medija planiraju da istupe iz Evrolige i da sačekaju dolazak NBA u Evropu.

Real i Barselona spremni da napuste Evroligu Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mnogo toga se valja "iza brda" u evropskoj košarci. Evroliga razmišlja o promjenama formata i vraćanju ruskih timova, a NBA Evropa djeluje kao da je iza ugla i da će taj projekat uskoro zaživjeti. Sada grčki mediji prenose da bi prvi potresi mogli da se dese već naredne sezone.

Grčki portal navodi da su Real Madrid i Barselona spremni da napuste takmičenje u Evroligi naredne sezone i da će nastupati u FIBA Ligi šampiona naredne godine. 

Do sada Real Madrid, Barselona, Asvel i Fenerbahče od akcionara Evrolige nisu potpisali nove višegodišnje ugovore sa elitnim evropskim takmičenjem. Real Madrid i Barselona bi odigrali sezonu ili dvije u FIBA Ligi šampiona i tako bi sačekali pokretanje NBA Evropa projekta. Ipak, za to takmičenje postoje samo načelni planovi i ništa konkretnije. 

Vidjećemo i ko je u planovima NBA za takmičenje u Evropi, ali djeluje da Crvena zvezda i Partizan tu ne mogu da računaju za svoje mjesto, makar za sada.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Real Madrid KK Barselona Evroliga NBA Evropa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC