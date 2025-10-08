Tri velikana napuštaju Evroligu? Zvezda i Partizan konačno dobili licence, sve pada u vodu

Evroliga je ozbiljno uzdramana dolaskom NBA Evrope, tri velikana rekla "ne".

Budućnost Evrolige je neizvjesna nakon ulaska NBA Evropa na tržište Starog kontinenta, a plan je da ovaj ambiciozni projekat zaživi u periodu od dvije godine i potpuno promijeni košarkašku mapu. Da je elitno košarkaško takmičenje koje je proslavilo 25 godina postojanja u velikim problemima, govori i najnoviji potez velikana evropske košarke Barselone, Real Madrida i Fenerbahčea. Kako prenosi "Mundo Deprotivo", ova tri kluba su odbila obnavljanje ugovora sa Evroligom.

Održan je sastanak 13 klubova akcionara ovog utorka, ali nije došlo do očekivanog epiloga za čelnike Evrolige koji insistiraju na produženju ugovora koji je prethodno zaključen do sezone 2025/26. Iako je prije godinu dana objavljeno da su svi klubovi vlasnici potpisali obnavljanje licence na čak 15 godina, to nije slučaj, pošto su Barselona, Real Madrid i Fenerbahče to odbili, a na najonvijem sastanku su potvrdili tu odluku.

Potencijalni problem za ove kubove

Problem sa kojim se suočavaju ova tri kluba je taj što NBA neće početi svoja evropska takmičenja do jeseni 2027. godine, a njihova trenutna licenca za Evroligu ističe ljeta 2026. Klubovi "revolucionari" imaju rok do 30. juna da obnove svoje licence, a ostali klubovi pokušavaju da ih ubijede da to urade ranije, kako bi im olakšali planiranje i organizaciju.

Trenutno ne djeluje da će ova tri velikana potpisati novi ugovor, a kamoli na 15 godina kao ostalih 10 akcionara. Navodno, Real i Barsa žele da nastave da igraju u Evroligi do ljeta 2027. godine, a zatim da odluče da li će nastaviti ili se pridružiti NBA Evropi.

Zvezda i Partizan nisu u planu

Srbija i Beograd za sada nisu u planu, dok Amerikanci opipavaju teren u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Turskoj i Španiji. Očekuje se da će ovo takmičenje krenuti 2027. godine, a na meti su klubovi poput Real Madrida, Barselone, Olimpijakosa, Panatinaikosa i Fenerbahčea, a na spisku potencijalnih učesnika su Dubai, Pariz, Olimpija Milano, Bajern Minhen...

Na sve to, očekuje se da Pari Sen Žermen i Mančester siti naprave svoje klubove. Čeka nas dosta promjena, a vidjećemo kako će to uticati na srpske vječite rivale koji su konačno dobili višegodišnje licence i žele iskorak na najvećoj evropskoj sceni.