Obradović ljut pred Efes: "Ne znam ko plasira te informacije!"

Obradović ljut pred Efes: "Ne znam ko plasira te informacije!"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Željko Obradović govorio je o predstojećem rivalu u Evroligi, ali se dotakao i glasina da crno-bijeli žele novog beka u svom timu.

Evroliga Partizan Efes najava Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan nastavlja takmičenje u Evroligi, a naredni protivnik izabranika Željka Obradovića biće Efes. Njihov susret u Beogradskoj areni najavljen je za 20.30 sati u četvrtak. Trener crno-bijelih pred treće kolo u elitnom takmičenju govorio je o rivalu, zdravstvenom biltenu kluba iz Humske, ali i o glasinama da crno-bijeli žele beka.

Kluv iz Istanbula sada vodi srpski trener Igor Kokoškov, a ova ekipa dosad je na istom skoru kao i Partizan, sa jednom pobjedom i jednim porazom. Zbog toga je trener Obradović rekao:

"Efes ima veliki kvalitet, Igor Kokoškov se vratio u evropsku košarku i odmah se vidi njegov potpis. Kada kažem tako nešto mislim na način na koji igra ekipa."

"Snaga tog tima su igrači koji igraju spolja, od Vajler Beba, Larkina i Kordinijea, koji počinju, a onda na klupi imaju Bubou, Lojda, vidjećemo da li će tu biti i Doužer koga dobro znamo. Imaju dva visoka igrača, Kai Džonsa i Papajanisa, koji su različiti igrači, Papajanis je orijentisan na 'pik en pop', posle tajm-auta moramo da budemo oprezni, tu su ključni momenti te utakmice."

Kada je u pitanju zdravstveno stanje u ekipi, Željko Obradović je bio jasan - može da računa na sve momke.

"Svi su zdravi, kada već pričamo o tome, da razjasnim tu situaciju, izuzetno sam zahvalan za roster koji smo napravili. Ideja da dovedemo još jednog centra nastala je jer smo imali trojicu povrijeđenih u timu. Ritam je takav, da igramo utakmicu, pa putujemo u Split, pa idemo u Madrid, pa igramo sa Baskonijom. Mnogo utakmica... Potrebno je da se vodi računa o minutaži, to smo radili protiv Krke", rekao je Obradović.

Partizan je na kraju sezone gotovo ostao bez centarske linije, s obzirom na to da je Brendon Dejvis dobio ponudu iz Japana, a Balša Koprivica pronašao drugi klub. Na taj način, najtrofejniji trener na raspolaganju je imao samo Tajrika Džounsa, pa i sada ističe da je jedina želja kluba da se pronađe visoki igrač, a ne bek - kako se to navodilo.

"Ne znam ko piše, ja sam rekao i dao sam informaciju da jedino razmišljamo o visokom igraču, ko plasira te informacije, neka plasira i dalje", bio je jasan Obradović.

